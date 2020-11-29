Ученые назвали лучший турецкий напиток для укрепления иммунитета

Анкара, 29 ноября. Ученые назвали традиционный турецкий напиток, укрепляющий иммунитет.

В одном турецком традиционном напитке содержатся все необходимые для укрепления иммунитета витамины и минералы. Речь идет о салепе. При приготовлении напитка используется порошок из корней орхидеи, выращиваемой в горах и лесах страны. А клубни высушивают шесть месяцев, после чего перетирают в порошок, передает Haber7.

Ученые утверждают, что этот напиток обогащен белком, витамином C, А, калием, кальцием и железом. Его советуют употреблять при простуде, так как он хорошо выводит мокроту из легких, укрепляет иммунитет, снимает боли в горле, устраняет кашель при бронхите и укрепляет память, а также хорошо влияет на пищеварительную систему, спасает от болей в желудке, укрепляет сердечную мышцу и не провоцирует скачков сахара в крови.