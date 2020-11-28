Зеленский решил учредить на Украине новый праздник

Киев, 28 ноября. Правительство Украины учредило новый праздник — День работника системы финансового мониторинга. Соответствующий указ уже подписал президент Владимир Зеленский.

«Установить на Украине профессиональный праздник — День работника системы финансового мониторинга, который отмечать ежегодно 28 ноября», — говорится в документе.

Отмечается, что решение о введении праздника было принято с учетом «значительного» вклада работников данной сферы в утверждение статуса Украины как «надежного партнера» международного сообщества в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

При этом ранее стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) отказал Украине в выдаче дополнительной финансовой помощи. Ситуацию уже прокомментировал социолог Виктор Небоженко. Он считает, что государство движется к катастрофе. Стране не грозит полное исчезновение в ближайшее время, однако экономическое положение может сильно отразиться на государственной стабильности и независимости, считает Небоженко.

Уже также известны и главные сменщики Зеленского на посту Украины. По мнению специалистов, главные действующие лица украинской политики, такие, как Порошенко, Тимошенко и Медведчук, не имеют шансов встать у руля государства. Потому вся власть во время отсутствия президента может сосредоточиться в руках спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Об этом сообщает издание Infox.ru.