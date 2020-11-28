Номер Бузовой на «Ледниковом периоде» поразил Тарасову

Москва, 28 ноября. Заслуженный тренер СССР, председатель жюри шоу «Ледниковый период» Татьяна Тарасов высоко оценила выступление певицы Ольги Бузовой и фигуриста Дмитрия Соловьева.

Пара выступала под одну из авторских песен самой исполнительницы. При этом певица решилась на риск и украсила танец цирковым номером — девушку подняли на большую высоту при помощи страховки. Такой смелый ход положительно сказался на оценках жюри. Например, Татьяна Тарасова оказалась поражена неожиданным решением.

«Видно, что ты идешь на многое. Я была поражена. То, как ты летала, усилило впечатление номера. Начало у вас было хорошее, но потом связки мешали целостному восприятию», — сказала Тарасова.

При этом тренер отметила, что в номере Бузовой по-прежнему остаются вопросы к технике исполнения. И касаются они не элементов, а связок между ними. По мнению Тарасовой, именно они «выдают» певицу, из-за чего она сразу выходит из образа.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Бузова получает высокие оценки от жюри «Ледникового периода». Так, например, фигурист и тренер Илья Авербух рассказал, что упорство и натура настоящего бойца не дают Ольге Бузовой уйти из шоу. У телеведущей, по словам наставника шоу, был «миллиард причин» покинуть проект. Но звезда раз за разом удивляет зрителей и остальных участников своим умением идти до конца.