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Номер Бузовой на «Ледниковом периоде» поразил Тарасову

Номер Бузовой на «Ледниковом периоде» поразил Тарасову

Москва, 28 ноября. Заслуженный тренер СССР, председатель жюри шоу «Ледниковый период» Татьяна Тарасов высоко оценила выступление певицы Ольги Бузовой и фигуриста Дмитрия Соловьева.

Пара выступала под одну из авторских песен самой исполнительницы. При этом певица решилась на риск и украсила танец цирковым номером — девушку подняли на большую высоту при помощи страховки. Такой смелый ход положительно сказался на оценках жюри. Например, Татьяна Тарасова оказалась поражена неожиданным решением.

«Видно, что ты идешь на многое. Я была поражена. То, как ты летала, усилило впечатление номера. Начало у вас было хорошее, но потом связки мешали целостному восприятию», — сказала Тарасова.

При этом тренер отметила, что в номере Бузовой по-прежнему остаются вопросы к технике исполнения. И касаются они не элементов, а связок между ними. По мнению Тарасовой, именно они «выдают» певицу, из-за чего она сразу выходит из образа.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Бузова получает высокие оценки от жюри «Ледникового периода». Так, например, фигурист и тренер Илья Авербух рассказал, что упорство и натура настоящего бойца не дают Ольге Бузовой уйти из шоу. У телеведущей, по словам наставника шоу, был «миллиард причин» покинуть проект. Но звезда раз за разом удивляет зрителей и остальных участников своим умением идти до конца.

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