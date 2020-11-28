Психолог объяснила выбор имени для второго сына Рудковской и Плющенко

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко назвали своего второго сына довольно незамысловатым именем – Арсений. Знаменитости объяснили, что выбирали только среди русских имен. Детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала ФАН, чем руководствуются родители, когда выбирают имя ребенка.

Рудковская и Плющенко стали гостями программы «Вечерний Ургант». Супруги рассказали, как выбрали имя второму сыну.

«Называем всех детей только русскими именами и очень долго думали как. Уже все имена любимые были взяты», — отметила Рудковская.

По словам Плющенко, имя ребенку выбирали из двух – Дмитрий или Арсений. В итоге, остановились на втором варианте.

Знаменитости зачастую дают детям очень неординарные имена. Однако Плющенко и Рудковская выбрали для своего второго сына довольно простое и популярное имя. Первого сына пары зовут тоже не слишком вычурно – Саша.

Большие дети

Психолог Наталья Наумова объяснила, чем зачастую обусловлен выбор имени. Специалист рассказала, что многое зависит от того, какие отношения были у взрослых с их родителями. Те, кто выбирают обычное имя для ребенка, могут руководствоваться реакцией своих родителей.

«Люди, родители, хотят принятия. Когда дети выросли и стали родителями, они хотят дать ребенку имя обычное, традиционное. Такие имена примет старшее поколение. Это те дети, которые выросли, но все еще хотят понравиться своим родителям. Они неосознанно стараются угодить социуму, угодить родителям», — сказала психолог.

Родители, которые дают редкие и экстравагантные имена детям, обычно живут протестом.

«Некоторые дети выросли в протесте: они чувствовали, что их не любят, что бы они ни делали, они все равно будут наказаны, будут осуждены. Называя своего ребенка необычным именем, они еще раз хотят спровоцировать своих родителей и получить яркую эмоцию. Даже если родителей уже нет в живых, или они с ними не общаются, но внутри у детей есть представление об их родителях и их ожиданиях. Это уже могут быть и не родители, а социум, друзья – те, кто будут их осуждать и оспаривать. Люди ждут яркую эмоцию», — пояснила эксперт.

Психолог добавила, что люди консервативные и спокойные выбирают такое имя, с которым ребенку будет хорошо жить, которое примет социум. Такие люди очень стабильные и не дают никакого вызова миру.

Люди, которые выбирают необычное имя, хотят доказать миру, что они креативные, особенные, творческие. Через этот вызов они хотят показать, насколько они уникальные. Они искренне верят, что ребенку будет хорошо жить с таким именем, что его запомнят.

Как выбрать имя

Наумова подчеркнула, что само имя никак не воздействует на человека – это все антинаучные теории. Большое значение играет то, как окружение принимает это имя.

«Самое страшное, когда родители придумали чудное, вычурное имя, а старшее поколение с этим не согласно. Есть такие семьи, в которых ребенка зовут как-нибудь мудрено, а бабушка с дедушкой зовут его Сашенька», — рассказала специалист.

Такая ситуация провоцирует конфликт внутри семьи, и ребенок оказывается в центре конфликта. Тогда имя будет вызывать серьезнейшие проблемы для ребенка, он будет находиться в стрессе, ведь из-за него взрослые ссорятся. Ребенок будет думать, что он плохой, ему нужно меняться.

Может случиться и так, что общество не примет имя. Тогда ребенок попадает в ситуацию, когда над ним будут смеяться, подшучивать. Однако эти времена уже проходят — сейчас все больше необычных имен, люди стали относиться к ним спокойнее, уже сложно удивить необычным именем.

«Важно, как взрослые относятся, зачем они так назвали ребенка. Если они называли Платон и требуют соответствовать Платону, быть таким же умным, то для ребенка это плохо. Если назвали в честь бабушки, дедушки, то ребенок будет повторять судьбу этого человека, потому что родители будут сравнивать его», — подчеркнула Наумова.

Называя ребенка, важно думать не о том, какое это имя будет производить впечатление на окружающих, подытожила психолог. Лучше подумать, как ребенку с именем жить, как оно звучит с отчеством, комфортно ли ребенку будет во взрослой жизни с таким именем. Дети сейчас активно меняют свои имена, поскольку не согласны с тем, как их назвали.