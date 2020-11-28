Королеву высмеяли в TikTok за неуместные танцы

Москва, 28 ноября. 47-летняя российская певица Наташа Королева завела аккаунт в молодежной соцсети TikTok, чем вызвала гнев у своих фанатов.

В коротком видео исполнительница кардинально сменила свою прическу, чем похвасталась перед своими поклонниками. В начале ролика певица затянула волосы в афрокосы, а в конце уже появилась с пышными волнистыми прядями. При этом на фон исполнительница поставила хит Светланы Лободы «Boom Boom». Для ролика звезда надела свободные камуфляжные брюки и однотонную футболку.

В комментариях под видео, которое исполнительница также разместила в сервисе Stories в Instagram, многие подписчики сравнили новый образ Королевой с героиней Анджелины Джолли из фильма «Лара Крофт». Однако остальные фанаты не разделили желание певицы следовать молодежным трендам. Дело в том, что TikTok является молодой социальной сетью, популярной среди подростков.

«Бабушки в TikTok», «Нет уж, как ни старайся, за молоденькими не угнаться, возраст не спрячешь», «Жалуется, что питаться не на что, а на волосы быстро нашла», «Деньги закончились — в TikTok пришла», — пишут возмущенные фанаты.

Напомним, ранее Королева попала в скандальную ситуацию из-за измены своего супруга, танцора Сергея Глушко. Певица заявила, что ее семья была «растоптана» организаторами скандальных телепередач. По словам исполнительницы, винить в «унижении семьи» нужно не Глушко и его любовницу, а руководство каналов, посвящавших выпуски громкому скандалу.