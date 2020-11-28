Террористы обстреляли провинции Идлиб, Латакия, Хама и Алеппо в Сирии

Дамаск, 28 ноября. В сирийских провинциях Идлиб, Латакия, Хама и Алеппо зафиксированы обстрелы населенных пунктов со стороны террористов. Об этом в субботу сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 29 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена на территории РФ), из них в провинции Идлиб – 18 обстрелов, в провинции Латакия – 5 обстрелов, в провинции Хама – 4 обстрела, в провинции Алеппо – 2 обстрела», — заявил на брифинге заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Отмечается, что тем временем представителями Центра было проведено патрулирование в провинциях Алеппо, Хасаке, Ракке и Дейр-эз-Зоре.

1 Организация запрещена на территории РФ.