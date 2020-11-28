Шотландия уверена, что она как никогда близка к выходу из Великобритании

Эдинбург, 28 ноября. Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что ее страна как никогда близка к отделению от Великобритании. Объясняется это тем, что ключевые выборы в регионе пройдут практически сразу после окончания Brexit, которое выразится в завершении последних торговых соглашений Соединенного Королевства, заключенных им еще в рамках ЕС. Об этом сообщает TRT World.

Опросы общественного мнения, проведенные в последние месяцы, показали, что большинство шотландцев поддерживает независимость.

«Кто должен принимать решения, определяющие наше будущее? Мы знаем, что это должны быть люди, живущие здесь. Откуда бы они ни приехали, они могут наилучшим образом использовать человеческие и природные ресурсы Шотландии», — сообщила Стерджен.

Также политик призвала жителей Шотландии сосредоточить усилия на создании достойной страны для будущих поколений.

Ранее экономист Борис Пивовар рассказал, что Британия в целом рискует выйти из периода эпидемии с большими потерями. Эксперт уверен, что локдаун скажется на Соединенном Королевстве крайне негативно, как и на других европейских государствах. Ограничения притормаживают все процессы, особенно в информационной и сервисной областях. Пивовар гарантирует падение всех показателей, исключив при этом саму возможность стабильности и роста.

Несколько дней назад британское правительство сообщило о 121 306 новых случаях инфицирования коронавирусом за прошедшую неделю, что на четверть ниже показателей предыдущей недели. Тогда была достигнута отметка в 163 061 заражение.