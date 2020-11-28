Польские активистки организовали митинг против полицейского насилия

Варшава, 28 ноября. Активисты за права женщин, которые в течение нескольких недель возглавляли протесты против запрета на аборты в Польше, организовали общенациональную демонстрацию против насилия со стороны полиции, сообщает CP24.

Акции протеста совпали с годовщиной эмансипации польских женщин, состоявшейся 102 года назад.

Недели протестов против решения Конституционного суда Польши об абортах являются крупнейшими волнениями в стране за последние 30 лет. Они начались после того, как 22 октября был установлен запрет на удаление плодов с врожденными пороками, даже если шансов на выживание при рождении нет. Сейчас активисты требуют полной либерализации нашумевшего закона и ​​отставки правительства страны.

На субботней акции протеста участники также требовали прекратить насилие со стороны полиции. В начале месяца против демонстрантов был применен слезоточивый газ и прочие средства подавления. Правоохранители задерживают и предъявляют обвинения многим протестующим, которые игнорируют запрет на массовые собрания, введенный в связи с пандемией коронавируса.

Прошедший 30 октября марш стал самым крупным шествием с момента оглашения Конституционным судом Польши решения об ограничении права на аборт. Польские правоохранители, дежурившие на мероприятии, сообщили о 37 задержанных, 35 из которых связаны с организацией псевдофанатов.

Пресс-секретарь столичной мэрии Каролина Галецкая рассказала, что на этом марше количество участников достигло 100 тысяч человек. Большинство протестующих вели себя мирно, однако, если недовольные проявляли агрессивное поведение, то они немедленно задерживались.