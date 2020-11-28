Танжер, 28 ноября. Ливийские парламентарии, которые собрались в марокканском городе на консультативные мероприятия, в заключительном заявлении подчеркнули ключевые моменты встречи, передает издание Afrigatenews.

По их мнению, город Бенгази — конституционное место заседаний парламента. Также все согласились, что, вернувшись в Ливию, необходимо собрать членов Палаты представителей в городе Гадамес, чтобы положить конец расколу.

Политики считают, что ради развития необходимо прекратить конфликты и разногласия во всех институтах североафриканской власти. Поскольку без этого не сохранить единство и целостность страны.

«Положительно относимся ко всем результатам диалога в соответствии с Конституционной декларацией и поправками к ней, а также ливийским политическим соглашением, достигнутым комитетом «5+5»» (Совместный военный комитет «5+5». — Прим. ФАН), — добавили парламентарии.

Члены Палаты представителей напомнили об обязательстве провести выборы в соответствии с конституционными рамками. По их мнению, нужно как можно скорее завершить переходный период, но при условии, что он не превысит года с момента заседания парламента.

Кроме того, ливийцы отметили важность соблюдения резолюции Совета Безопасности ООН относительно роли Палаты представителей и отказа от создания параллельного органа, который всех еще больше запутает. Также парламентарии призвали уважать Конституционную декларацию и легитимность органов, которые создали на ее основе, отказаться от ненависти и поддерживать терпимость.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что представители Востока и Запада Ливии создали комитет по объединению Палат представителей.