Губернатор Латакии рассказал о восстановлении Сирии после лесных пожаров

Латакия, 28 ноября. Правительство Сирии принимает все необходимые меры, чтобы восстановить экономику после масштабных лесных пожаров. Основные задачи — восстановление выгоревших территорий и обеспечение компенсаций пострадавшим от пожаров сирийцам, рассказал специальному корреспонденту ФАН губернатор Латакии Ибрагим Халил аль-Хадер.

Масштабные лесные пожары охватили территории в провинциях Хама, Тартус и Латакия. При этом Латакия пострадала больше всех — выгорели огромные площади лесов, поля, рощи оливковых и фруктовых деревьев.

«Как только пожары потушили, президент Башар Асад и первая леди Асма посетили жителей деревень, пострадавших от пламени, — напомнил губернатор в беседе с ФАН. — Был предпринят ряд мер для помощи фермерам и всем семьям, пострадавшим от стихии».

В настоящее время план по восстановлению сожженных земель в Латакии реализован более чем на 60%. Работы будут продолжаться в ближайшие месяцы. В различных районах провинции задействовано 28 единиц тяжелой техники, в том числе бульдозеры и грузовики.

Тем временем управление министерства сельского хозяйства и аграрной реформы в провинции Латакия продолжает выплачивать фермерам компенсации за понесенный ущерб, введенные по приказу Башара Асада. Программа выплат практически завершена, отметил губернатор. За минувшую неделю компенсации получили еще 536 фермеров из населенных пунктов Саламия, Серибиюн, Аль-Мушайрифа, Дувейр, Аль-Камуха в районе Аль-Хаффы, а также Биска, Само, Бахурая и Аль-Аракуб в районе Кардахи. Общий размер компенсаций достигает 401,7 млн сирийских фунтов (около 740 тыс. долларов).

Местное управление Минсельхоза Сирии внедряет широкомасштабный план восстановления сгоревших лесов, в рамках которого предусматривается реконструкция около 2200 км лесных дорог.