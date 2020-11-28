Психолог рассказала, что делать, если в семье появилась «звезда»

Привычное понятие «популярность» нередко относится к актерам, музыкантам, телеведущим и к людям других творческих профессий. Но это слово привязывается и к политикам, спортсменам, в общем-то, каждый может однажды проснуться знаменитым. И этот момент накладывает отпечаток на каждого члена семьи. Психолог, гештальт-терапевт Анфиса Калистратова рассказала ФАН, как и что делать, если в семье появилась «звезда».

Первым, кто в особой мере может пострадать от популярности в семье, это ребенок знаменитых родителей. Пристальное внимание публики влияет на образ жизни, а это значит, что на передний план выходит безопасность всех членов семьи и это далеко не все издержки популярности.

«Порой звездные родители могут слишком опекать своих детей. Кроме того, ожидания и предъявляемые требования к звездному ребенку гораздо выше. Конечно, есть те, кто умеет держать баланс, кто-то всеми силами скрывает личную жизнь. У каждого родителя свой подход в воспитании детей. Однако в любом случае их амбиции имеют отражение на детях», — отметила эксперт.

По мнению специалиста, родителям стоит помнить, что ребенок очень чутко воспринимает отношение к себе. Часто из-за недостатка общения с родителями, из-за недостатка любви дети страдают, нередки случаи тяжелых депрессий, алкоголизма, наркомании.

«Неумение правильно распределить время между семьей и работой может оставить серьезный отпечаток на жизни ребенка. Кто-то понимает, что в жизни некоторые моменты никогда больше не повторятся, а кто-то считает, что все-таки работа важнее воспитания наследников», — отметила Калистратова.

Психолог считает, что в семье следует разграничивать понятия «звезда» и «родитель». Для этого можно придумать для себя специальный ритуал, который позволит человеку провести для себя четкую черту, когда заканчивается работа и где начинается дом.

«Можно в машине посидеть минут пять, можно придумать любой другой ритуал. Пальто переодеть или технику дыхания, главное создать момент перестройки», — говорит психолог.

Часто встречаются случаи, когда «звездой» в семье становится ребенок. Здесь эксперт советует родителям набраться терпения и спокойствия. Ведь у ребенка всегда должны быть рядом мудрые родители, которые поддержат в трудную минуту и помогут пройти через этот путь.

«Родители должны напоминать ребенку, что у него есть близкие люди. Не падать духом, напоминать, что в жизни существуют не только деньги и связи. Есть вещи, которые не купишь за деньги», — добавила Анфиса Калистратова.

Ранее ФАН опубликовал список российских звезд, кто годами не может помириться со своими родственниками.