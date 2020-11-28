Барецкий выступил арбитром в споре Лозы и Киркорова о «голубых огоньках»

«Голубые огоньки» в наше время интересуют «только бабушек» — вся молодежь сидит в Интернете, и ее не волнует новогодняя телевизионная тусовка. Об этом в интервью ФАН заявил писатель, режиссер и шоумен Стас Барецкий

Ранее стало известно, что композитор Юрий Лоза поссорился с поп-королем Филиппом Киркоровым, обвинив его в том, что он не пускает молодых артистов на новогодние шоу — так называемые «голубые огоньки». Кроме того, музыкант заявил, что бывший муж Аллы Пугачевой «все подмял под себя» и сразу же устраивает скандал, а то и лезет в драку, если в список на участие в новогодней программе пролезает неугодный ему музыкант. В пример Лоза приводит себя самого — у него уже 15 лет как готов «настоящий праздничный хит», который наверняка бы «взорвал» «голубой огонек» — однако злой гений Киркорова препятствует ему в этом.

Ответ последовал незамедлительно: за короля русской эстрады вступился его директор Геннадий Рыбак. В интервью изданию «Вечерняя Москва» он назвал «бредом» слова композитора.

«Этот артист в последнее время вызывает у меня сильное разочарование, — сказал Барецкий про Юрия Лозу. — Другое дело — Киркоров. Вот ведь талантливый! Он наделен внешностью, голосом, да еще и умом — редкое сочетание! В личной жизни он, кстати, мог бы добиться гораздо большего — ну это уж как повезло. С профессиональной же точки зрения он реализовался в России на 100%, и на эстраде он реально король!»

Писатель похвалил легендарного исполнителя за то, что тот в свои годы «не опустил руки» и «продолжает делать движ».

«От Лозы же мы слышим в его адрес только упреки и ненависть, вызванные, по большому счету, банальной завистью, — вынес вердикт шоумен. — Так что этот композитор, по-любому, не заслуживает звания Заслуженного артиста РФ, которым он так гордится. Я считаю, что настоящий артист не должен всю свою жизнь выезжать за счет своих старых хитов, ну не должен! Его обязанность: радовать фанатов новым своим творчеством, а Лоза этого не делает».

Режиссер обвинил музыканта в том, что тот записал только один клип на песню про «маленький плотик» и эксплуатирует его всю свою жизнь.

«Причем мелодию этой песни он спер у меня, — заявил собеседник ФАН. — Если нужно, я даже могу покопаться у себя и найти доказательства!»

Барецкий назвал Лозу «сбитым летчиком», которому уже давно пора это признать и сменить сферу деятельности. Шоумен даже пообещал композитору помочь с трудоустройством.

«Могу взять его к себе в ритуальную контору — будет продавать у меня тут гробы или памятники, — великодушно предложил режиссер. — А то в музыке он уже вообще ничего не делает».

Что до самих «голубых огоньков», которые стали причиной разногласия между двумя музыкантами, то на них, по словам писателя, молодые популярные исполнители не идут сами, потому что считают их «зашкварными».