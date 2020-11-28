В аптеках Дагестана выявлена нехватка препаратов против коронавируса

Махачкала, 28 ноября. Активисты Общероссийского народного фронта выявили в аптеках Дагестана нехватку ряда препаратов, рекомендованных федеральным Минздравом для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в домашних условиях. Этими лекарствами должны быть бесплатно обеспечены соответствующие категории населения, хотя, по мнению экспертов, в них нет острой необходимости.

Как отметили в региональном штабе ОНФ, всего общественники проверили в республике 110 аптек, охватив 24 населенных пункта. При этом выяснилось, что противовирусное средство «Фавипиравир» отсутствует почти в каждой пятой аптеке.

«Противовирусные препараты с действующими веществами «Фавипиравир», «Гидроксихлорохин», «Умифеновир», «Рекомбинантный интерферон» отсутствуют в 18,2% аптек», – заявили в организации.

ОНФ также обнаружил, что в дефиците находятся препараты «Ривароксабан» и «Апиксабан». Их не оказалось в 61,8% аптек. В ряде мест не нашлось «Дексаметазона», «Азитромицина», «Левофлоксацина», «Моксифлоксацина» и других.

В Минздраве Дагестана заверили, что партии «Фавипиравира» для лечения пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях поступят в республику до конца ноября и будут распространяться бесплатно.

«В настоящее время уже заключены договоры на поставку лекарственных препаратов, в том числе и противовирусного препарата «Фавипиравир». Он в республику поступит в конце месяца», – рассказала первый заместитель главы ведомства Татьяна Беляева.

Она пояснила, что лекарства закупаются на средства, выделенные из федерального бюджета. В частности, на закупку лекарств для пациентов, проходящих лечение на дому, регион получил 117 млн рублей.

«В соответствии с соглашением, данные препараты выделены на лечение 14862 пациентов. По закупке лекарственных препаратов, если имеется какая-либо экономия, мы будем всю сумму выделенную затрачивать на приобретение препаратов, и это позволит нам охватить еще большее количество населения», – уточнила замминистра.

При этом, как объяснила ФАН анастезист Асият Кахриманова, проработавшая несколько месяцев в «красной зоне» с инфицированными COVID-19, отсутствие упомянутых лекарств в аптеках не является большой трагедией, так как подтвержденных данных об их стопроцентной эффективности нет.

«С моей точки зрения, эти лекарства, в частности, на основе «Фавипиравира», еще не исследованы, как следует. Надежных доказательств, что они работают, нет. Тот же «Гидроксихлорохин» не рекомендует Всемирная организация здравоохранения. «Азтиром» – это хороший антибиотик, когда присоединяется бактериальная инфекция, но на коронавирус он, насколько мне известно, не действует», – рассказала специалист.

Она подчеркнула, что прямых противовирусных средств от COVID-19 пока не изобретено, и поэтому приходится пользоваться тем, какие имеются в наличии.