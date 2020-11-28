Бузова поддержала сестру после инсульта дорогими подарками

Москва, 28 ноября. Сестра известной российской певицы и ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой Анна впервые за 16 дней, проведенных в больнице, впервые отправилась домой на выходные. Она рассказала своим подписчикам о самочувствии в Instagram-аккаунте.

«Не могу поверить своему счастью, если честно. Правда, меня отпустили всего на два дня. Но мне так здесь хорошо!» — откровенно сказала Анна.

32-летняя Бузова сообщила, что чувствует себя хорошо. По ее словам, речь полностью восстановилась, но необходимо нужно еще время для тренировок. Такой совет дал логопед. Также Анна поблагодарила свою старшую сестру за внимание и подарки в такой непростой для нее период.

Ольга Бузова навестила сестру в первые дни после инсульта. По словам Анны, она была одной из немногих, кто понимал ее речь после болезни. Также Бузова-старшая посылала дорогие подарки своей сестре, одним из которых она похвасталась подписчикам.

«Я в шоке от таких подарков. Офигенная сумочка Louis Vuitton, новая коллекция. Она просто вообще мега-мега вау!» — написала Анна.

Ранее сообщалось, что подписчики Ольги Бузовой возмутились ее поведением после инсульта сестры. Чуть больше двух недель назад пользователи Сети обрушились с гневными комментариями на знаменитую певицу. Они обратили внимание на то, что она хранит молчание после сообщения об инсульте, который перенесла ее младшая сестра.

Ранее врач-невролог Роман Люкманов прокомментировал информацию об инсульте у Анны Бузовой. В комментарии ФАН он назвал основные причины, которые чреваты инсультами, в том числе в молодом возрасте.