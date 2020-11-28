Модный эксперт на примере образов звезд рассказала, как быть стильной зимой

Звезды шоу-бизнеса рассказали, как оставаться в тренде в зимнее время года и какую верхнюю одежду лучше выбрать. Если одни знаменитости отдают предпочтение модным пуховикам оверсайз, то другие, наоборот, предпочитают лишь те вещи, которые им идут, и не оглядываются на тенденции моды, которые меняются из сезона в сезон. Модный эксперт Vogue Анна Бжедугова на примере образов звезд рассказала Teleprogramma.pro, как выглядеть стильно зимой.

Кети Топурия

Чтобы создать модный образ в холодное время года, нужно лишь правильно сочетать элементы одежды — правильно подбирать обувь и аксессуары. Известная певица и солистка группы «А’Студио» Кети Топурия, которая недавно призналась, что находится в интересном положении, последнее время предпочитает объемные вещи, которые не подчеркивают фигуру. На это обратила внимание Анна Бжедугова. По ее словам, «образ Кети очень удачно составлен по цветам, дополняя ее внешность и подчеркивая загорелый оттенок кожи».

«На первый взгляд может показаться, что такой объемный пуховик — это вариант только для клипов и отдельно составленных образов, на самом деле уже второй сезон подряд дизайнеры предлагают подобные модели как повседневную верхнюю одежду», — объяснила эксперт.

Она добавила, что в этом сезоне популярны массивные ботинки и пуховики, которые сохраняют и стиль, и тело в холодное время года.

Наталья Водянова

Знаменитая супермодель Наталья Водянова живет в Париже и любит появляться на улицах города в продуманных и модных образах. Очень часто знаменитость можно увидеть в одежде стиля family look. Стоит отметить, что базовый верх часто добавляют с своих коллекции многие бренды.

«То, что ранее считалось больше спортивным стилем, теперь можно интегрировать в женственный образ с ботильонами и юбкой плиссе — это наглядно доказывает Наталья Водянова», — отметила Анна Бжедугова.

Полина Гагарина

Популярная российская исполнительница Полина Гагарина в этом сезоне отдала предпочтение длинным пуховикам, в которые можно укутаться как в плед. Анна Бжедугова посоветовала брать пример именно с Полины, чтобы «не промахнуться с верхней одеждой в этом сезоне».

Любительницам черных оттенков стоит поэкспериментировать и сделать выбор в пользу оливкового или бежевых оттенков.

«Ничего лишнего, только тепло и комфорт, при этом соблюдение границ стиля. Стандартный повседневный образ на зиму», — прокомментировала стиль Гагариной эксперт.

Ольга Бузова

Российская певица, блогер и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова всегда старается следовать модным трендам, последнее время она предпочитает пуховики оверсайз, которое еще очень долго не выйдут из моды. По словам Анны Бжедуговой, в образе певицы можно увидеть несколько трендов, которые порядком поднадоели ценителям высокой моды.

«Объемный бомбер — не значит не структурированный. К этому образу значительно лучше подошла бы модель, которая собрала бы композицию вместе, бомбер на Ольге буквально висит», — пояснила свою мысль эксперт.

Екатерина Стриженова

Ведущая Первого канала Екатерина Стриженова ранее призналась, что старается не думать о моде, и надевает то, что ей нравится. Знаменитость любит женственные наряды, в том числе и полушубки. Однако Бжедугова отметила, что такие образы — отголоски прошлого. Эксперт также попыталась поддержать телеведущую и заметила, что все-таки одним из актуальных оттенков этого сезона является молочный цвет.

Ани Лорак

Эффектная внешность певицы Ани Лорак позволяет ей экспериментировать в стиле одежды, отдавая предпочтение не только сексуальным сценическим нарядам, но и повседневным вещам — джинсам и пуховику. Анна Бжедугова прокомментировала один из образов исполнительницы. На одном из свежих снимков на Лорак был матовый черный пуховик с воротом. По словам эксперта, это универсальный вариант в этом сезоне, который подойдет «почитательницам дерзкой моды и глэм-рока в одежде».