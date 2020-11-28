ФАН выяснил причины хаоса на дорогах Томска в пятницу

Томск, 28 ноября. В пятницу на дорогах Томска произошло несколько серьезных ДТП, в которых пострадали люди. Корреспондент Федерального агентства новостей попытался разобраться в причинах пятничных дорожных происшествий.

Начнем рассказ о двух ДТП с участием автобусов. Первое ДТП произошло около проспекта 1905 года, где водитель автобуса въехал в попутно двигавшийся кроссовер. По словам очевидцев, водитель кроссовера часто перестраивался из левого ряда в правый, чем очень раздражал водителя автобуса. Пока непонятно, водитель кроссовера резко затормозил или водитель автобуса забыл про существование педали тормоза, поэтому решил тормозить о препятствие на колесах.

Второе ДТП произошло с участием двух автобусов, один из которых опрокинулся, что повлекло куда более серьезные последствия – пострадало две женщины. Предварительной причиной аварии стал проезд одного из автобусов на запрещающий сигнал светофора. Одной женщине оказана медицинская помощь на месте, а другую госпитализировали.

«В данный момент женщина проходит обследование. Ее состояние предварительно оценивается как средней степени тяжести», — говорится в сообщении регионального департамента здравоохранения.

Ближе к ночи произошло ДТП на пересечении улиц Фрунзе и Киевская. Водитель начал поворачивать налево, не убедившись в безопасности маневра, в результате чего в него въехал автомобиль. Из-за большой аварийности на этом участке, было принято решение снизить скорость с 60 до 40 км/ч и поставить заодно камеру автоматической фиксации нарушений скоростного режима. Похоже, что и эти меры являются недостаточными.

Самый выдающийся инцидент произошел ночью в районе ТЭМЗ. Водитель спортивного седана выехал на встречную полосу движения, чтобы обогнать автомобили, которые стояли и ждали разрешающего сигнала светофора. Сразу два грубых нарушения правил дорожного движения. Но самое интересное, что через несколько секунд водитель из встречного потока проделал те же самые трюки.

По наблюдениям, все самые серьезные дорожно-транспортные происшествия происходят именно в пятницу и это хорошо понимают в ГАИ, поэтому на некоторых участках появляются посты ДПС. Сейчас в городе активно устанавливают стационарные видеокамеры и камеры фиксации нарушений ПДД, чтобы создать в городе безопасную среду как для водителей, так и для пешеходов, последние как раз часто оказываются жертвами беспечности водителей.

Смертность на дорогах Томской области держится на высоком уровне, о чем прекрасно знают в Москве, и может быть, регион получит дополнительное финансирование, которое пойдет на улучшение качества дорожного покрытия и установку дополнительных систем фиксаций нарушений ПДД. А пока водители должны попытаться хоть как-то понять, что дорога — не место для игр.