Российские знаменитости, которые годами не общаются с родственниками

На первый взгляд жизнь знаменитостей может показаться светлой и безоблачной, где нет скандалов и семейных разборок. Однако это предположение далеко от реальности. Порой в звездных семьях скандалы происходят громогласно, а журналисты только и успевают подливать масла в огонь.

Так, новые обороты начинает принимать конфликт между знаменитым стилистом Сергеем Зверевым и его сыном Сергеем Зверевым — младшим. Ссора между родственниками возникла еще несколько лет назад, когда наследник шоумена узнал, что он не родной сын звезды. С течением времени конфликт лишь усугубился, а отношения отца с сыном неминуемо ухудшаются. Теперь сын звездного цирюльника хочет отсудить у отца квартиру в Москве, а разъяренная жена Зверева-младшего спит и видит, как бы шоумена выгнать на улицу. Пока в семье Зверевых делят элитную недвижимость, ФАН решил вспомнить топ-5 звездных семей, где годами не могут найти общий язык родители и дети.

Любовью Успенская

Конфликт между певицей Любовью Успенской и ее дочерью Татьяной Плаксиной давно стал достоянием общественности. По словам артистки, Татьяна жила долгое время на средства звезды шансона, тратила сумасшедшие суммы по своему усмотрению. Кроме того, знаменитая мама утверждает, что ее дочь страдала зависимостью от запрещенных средств. Это заявление крайне расстроило ее дочь.

Татьяна Плаксина же во всеуслышание заявила, что Успенская притесняла ее в правах, пыталась упечь в клинику, хотя на это не было никаких причин. Кроме того, по словам Плаксиной, мать поднимала на нее руку.

В отношениях звездной мамы и дочери было всякое: публичные оскорбления, участие в скандальных телешоу, запись провокационных телефонных разговоров и их обнародование в СМИ.

Любовь Успенская не раз пыталась наладить отношения с дочерью, но все попытки оказались тщетны. Общение между, казалось бы, самыми близкими людьми так и не может возобновиться. Сейчас артистка и ее дочь живут отдельно, и общение их ограничивается периодическими скандальными заявлениями в адрес друг друга.

Светлана Светличная

Советская и российская актриса Светлана Светличная 30 лет прожила в браке с киноактером Владимиром Ивашовым. От любимого мужа артистка родила двух сыновей, с которыми в последствии отношения сложились не лучшим образом.

Старший сын Светличной Алексей Ивашов угодил в немилость матери из-за желания вступить в брак. Уж очень не понравился актрисе выбор наследника, который пал на девушку из глубинки. Звезда картины «Бриллиантовая рука» не оценила провинциальные корни будущей супруги сына. Из-за этого родственники долгое время не общались.

Сейчас недопонимания между матерью и сыном практически угасло, однако они все равно видятся довольно редко.

А вот с младшим сыном Олегом Ивашовым у знаменитости сразу не задалось общение совсем не потому, что у актрисы довольно переменчивый характер. Все дело в том, что Олег не оправдал надежд знаменитости: не получил образования, не работал, не смог реализовать себя в жизни и стал крепко выпивать. Он рано ушел из жизни в возрасте 32 лет.

Недавно Светличная заявила о покушении со стороны родственников, которые, по мнению актрисы, хотят завладеть ее жильем.

Лидия Федосеева-Шукшина

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина не смогла построить хороших отношений ни с одной из своих дочерей. Отцом старшей наследницы артистки, Анастасии Ворониной стал актер Вячеслав Воронин. Отцом двух других дочерей Марии Шукшиной и Ольги Шукшиной стал второй супруг Федосеевой-Шукшиной советский кинорежиссер Василий Шукшин.

Камнем преткновения в отношениях между младшей и средней дочерями актрисы стал сложный раздел наследства, оставшегося после смерти знаменитого отца. А вот в отношениях со старшей дочерью артистки Анастасией дело обстоит еще сложнее и запутаннее. Родственницы не общаются больше 30 лет.

Корни конфликта уходят в далекое детство Анастасии Ворониной. При разводе Федосеевой-Шукшиной с первым мужем ее 10-летнюю дочь забрала к себе на воспитание свекровь актрисы. Как оказалось, сама 10-летняя Настя выступала за такой исход судебных разбирательств. Первые попытки возобновить отношения с родной матерью Воронина предприняла в 39 лет, но потом попала в тюрьму за перевозку наркотиков. После отбывания срока дочь актрисы неоднозначно комментировала отношения со своей матерью, чем еще дальше отодвинула примирение.

Недавно актриса заявила, что хотела бы вновь стать матерью.

Настасья Самбурская

Твердый и волевой характер актрисы Настасьи Самбурской начал формироваться с самого детства. В юности на долю будущей знаменитости выпало немало трудностей. У нее сложились довольно непростые отношения с родственниками, сама звезда «Универа» утверждает, что семья ничего не дала ей в жизни, она всего добилась сама.

Отец Настасьи крепко выпивал и нередко поднимал на нее руку, а мать не считала должным заступиться за ребенка. Как признавалась сама актриса, «меня били, а я терпела». По ее словам, нормальной жизнью она начала жить только по достижении 16-летнего возраста, когда ушла из дома. С того момента в родном доме она не появляется. С отцом поддерживать отношения она не имеет особого желания.

Ранее Настасья Самбурская рассказала, когда будет готова родить ребенка.

Кирилл Толмацкий (Децл)

Ссора хип-хоп звезды 2000-х Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл с его именитым отцом продюсером Александром Толмацким продлилась 13 лет. Яблоком раздора в отношениях отца и сына послужил уход Толмацкого-старшего из семьи. Децл так и не смог примириться с тем, что отец бросил его с матерью из-за молодой женщины.

Отец рэп-исполнителя несколько раз пытался пойти на примирение с сыном, однако тот ни в какую не шел на контакт, объясняя поведение отца аморальным. Даже после рождения собственного ребенка Кирилл остался при своем мнении.

С другой стороны, мама Толмацкого-младшего Ирина Толмацкая в одном из интервью сообщила, что ее экс-супруг сам не изъявляет желания общаться с внуком, а занят лишь своей молодой супругой.

Конфликт Кирилла Толмацкого со своим отцом так и не смог разрешиться из-за раннего ухода артиста из жизни. На одном из концертов сердце рэп-исполнителя остановилось. Родственники так и не нашли общий язык.