Певец Эмин Агаларов умилил поклонников редким снимком с отцом

Москва, 28 ноября. Популярный исполнитель Эмин Агаларов умилил подписчиков трогательной фотографией со своим отцом-бизнесменом 65-летним Аразом Агаларовым. Снимок артист разместил в своем Instagram-аккаунте.

На фотографии отец и сын запечатлены на фоне море. Они выбрали похожий стиль одежды — солнечные очки, кепки и холодных оттенков кофты. Эмин со своим отцом на фото стоят в обнимку и улыбаются.

«Давно не проводили время вдвоем», — написал певец под редким кадром.

Поклонники оставили сотни комментариев под постом, указав на удивительное сходство отца и сына. Многие обратили внимание на то, что 65-летний бизнесмен находится в прекрасной физической форме.

«Как близнецы-братья! Похожи», — написал один из подписчиков артиста. «Очень сынок на папу похож», — обратила внимание поклонница. «Красавцы, что уж тут скажешь», — с восхищением написала еще одна фанатка.

Ранее Эмин Агаларов откровенно признался, что хочет жениться в третий раз. Артист недавно развелся со своей второй супругой Аленой Гавриловой, но, судя по всему, горевать долго не стал и спровоцировал слухи о новой женитьбе. Певец опубликовал в своих соцсетях видео, на котором он положительно кивает на вопрос о возможной в будущем свадьбе.