Новый год без хоровода: как изменится праздничная программа Деда Мороза

Пандемия внесла серьезные коррективы в жизнь россиян, даже празднование Нового года будет отличаться от привычного. Во многих регионах России в новогоднюю ночь не будут работать общественные заведения, отменяются праздничные салюты и концерты. Но россияне нашли выход — многие стали заказывать новогоднюю программу на дом. Режиссер детского театра «Мэри», постановщик новогодних программ Мария рассказала ФАН, как изменилась работа Деда Мороза и Снегурочки.

Безопасность зрителей

По словам Марии, театр отменил все крупные новогодние мероприятия и спектакли. Решение было принято не столько из-за ограничений, а ради безопасности. Меньше всего перед Новым годом хотелось бы заболеть, поэтому даже спектакли с минимальным количеством зрителей были отменены.

«Все изменилось, мы вынуждены полностью убирать большие программы и даже камерные спектакли. Дело даже не в ограничениях, а в человеческой безопасности — я сама успела переболеть и понимаю, как это непросто. Мы решили, что не будет никаких массовых мероприятий, даже с минимальным количеством людей», — рассказала она.

Отмена новогодних кооперативов сказалась на ведущих программ — Деды Морозы и Снегурочки не выезжают на массовые детские мероприятия. Сейчас вся работа сосредоточилась на новогодних программах на дому.

«Новогодние программы только на дом — Дед Мороз и Снегурочка. Не могу сказать, что увеличилось количество заказов, но и не уменьшилось. На сегодняшний день заказы есть», — сказала режиссер.

Новый формат

В театре отметили, что придумали и новый формат программы — домашний праздник. Мария объяснила, что не все семьи могут заказать шоу на дом, поскольку в маленькой квартире сложно даже установить ширму. Теперь можно приехать в гости к Деду Морозу самостоятельно. Но пригласить можно только одну семью, чтобы исключить контакты.

«Если семья хочет посмотреть представление, то мы можем сделать такой праздник исключительно для одной семьи», — добавила она.

Новый год без хоровода

Кроме того, изменится и сама программа — из шоу будут исключены лишние контакты, а Дед Мороз будет соблюдать социальную дистанцию.

«Все, что необходимо для создания безопасности, мы, конечно, сделаем. Это не потому, что мы хотим сделать по проформе, мы хотим уменьшить контакты. Мы будем вносить изменения в программу: даже банальный хоровод, к сожалению, придется исключить», — заявила собеседница ФАН.

Дед Мороз онлайн

Получить поздравление от Деда Мороза можно будет и в видеоформате. По словам режиссера, такие случаи уже были в практике.

«Еще будет востребовано видеопоздравление от Деда Мороза. Мы потихоньку осваиваем этот ресурс. В прошлом году очень хотели поздравить шестилетнюю девочку с онкологией. Мы хотели прийти лично, но нам не разрешили, чтобы избежать контактов. И мы записали видеопоздравление еще в прошлом декабре. Мы предполагаем, что такие видеооткрытки тоже будут популярны», — заключила организатор.

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