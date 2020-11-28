Жена модельера Юдашкина поделилась с фанатами рецептом интересного блюда

Москва, 28 ноября. Супруга известного модельера Валентина Юдашкина Марина поделилась с подписчиками рецептом интересного блюда. Видео она опубликовала в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Марина Юдашкина не теряла время, придерживаясь режима самоизоляции, и совершенствовала свои кулинарные навыки. Поклонники не остались в долгу и поблагодарили своего кумира за вкусный и простой рецепт творожной запеканки с грушами.

«Здравствуйте, спасибо за рецепт. Очень аппетитно», — написала одна из подписчиц супруги Юдашкина. «Спасибо, Марина, обязательно попробую», — поблагодарила вторая. «Класс! Спасибо вам за рецепт и настроение!» — написала третья.

Для приготовления этого простого десерта понадобится пастообразный и зернистый творог — по 250 гр. Также нужны два яйца, 20 гр. молока, сливочное масло, сахар, разрыхлитель, мука и груши.

Последовательность действий Марина Юдашкина подробно рассказала на видеозаписи. Если кратко, что нужно взбить яйца с молоком, сахаром и солью, затем добавить творог, влить растопленное масло и разрыхлитель и снова все взбить. Тесто выложить в форму, смазанную маслом, и расставить очищенные от кожуры груши. Выпекать творожную запеканку нужно в течение 50-60 минут.

Ранее сообщалось, что дочь Валентина Юдашкина, борющегося со страшным недугом — онкологическим заболеванием, откровенно рассказала, почему приняла решение оставить отца и переехать жить в другую страну.