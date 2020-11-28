Москва, 28 ноября. Журналисты американского издания Bloomberg заявили, что российской корпорации «Газпром» необходимо решить несколько проблем, чтобы достроить проект газопровода «Северный поток — 2». Эксклюзивный перевод публикует «ПолитРоссия».

Авторы материала Ванесса Дезем и Дина Хренникова предположили, что, скорее всего, Россия сможет обойти последние американские санкции в отношении СП-2 и в конце концов завершить строительство газопровода.

«Газпром» сейчас работает над вариантами завершения всех работ, приостановленных год назад из-за санкций Соединенных Штатов. Американские аналитики обратили внимание на то, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и бизнес Германии делают все возможное для того, чтобы Вашингтон перестал вмешиваться во внутренние дела других стран. За российский проект газопровода выступают и другие западные компании, отмечают аналитики Bloomberg.

Главный исполнительный директор австрийской нефтяной компании OMV AG, которая входит в число западных спонсоров этого проекта, Райнер Зееле заявил, что «трубопроводная компания возобновит работы по прокладке труб, и этот трубопровод будет завершен». Он также выразил уверенность в том, что «Северный поток — 2» — необходимый и важный проект. Однако в США продолжают настаивать на том, чтобы к концу году ужесточить санкции в отношении него.

Аналитики американского издания назвали три проблемы, которые с легкостью решит РФ и пресечет влияние США на ход строительства газопровода.

«Это оставляет «Газпрому» три проблемы, которые необходимо решить, прежде чем он сможет двигаться дальше», — отмечается в материале Bloomberg.

В первую очередь, речь идет о том, чтобы найти судно для выполнения работ, во вторую, чтобы получить страховку для проекта. Также как пишут американские обозреватели, необходимо получить свидетельство того, что выполняемые работы безопасны и соответствуют стандартам ЕС. С их точки зрения, на сегодняшний момент главная проблема — корабль для завершения работ. В начале этого года для выполнения этих задач в регион был направлен «Академик Черский».

Эксперты Bloomberg обратили внимание и на следующий пакет санкций. По их словам, его цель заключается в том, чтобы помешать компаниям, имеющим доступ к финансовой системе США, выписывать страховку для Nord Stream 2. В случае если удар придется по страховой компании Zurich Insurance Group AG, то Москве понадобится перестраховщик. В этом случае российская сторона с легкостью сможет найти выход, получив необходимые услуги у компаний в РФ. К примеру, в решении этого вопроса может помочь Российская национальная перестраховочная компания (RNRC). Она была создана Москвой как раз-таки для борьбы с санкционными рисками.

Ряд СМИ на днях сообщил, что норвежская компания Det Norske Veritas Holding AS, которая занималась сертификацией оборудования и всего газопровода СП-2, объявила о выходе из проекта. Но как выяснилось, она лишь приостановили оказание услуг по верификации судов и профильного оборудования.

Авторы Bloomberg уверены, что «Северный поток — 2» все-таки сможет быть достроен к лету следующего года, а «Газпром» решит все проблемы, которые встанут на пути реализации проекта.