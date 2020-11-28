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Оксана Самойлова решила сделать пластику груди после четвертых родов

Оксана Самойлова решила сделать пластику груди после четвертых родов

Москва, 28 ноября. Супруга известного рэпера Джигана, модель Оксана Самойлова объявила, что хочет во второй раз изменить форму груди. Подробнее о своем желании знаменитость рассказала в Instagram-аккаунте в разделе stories. Самойлова призналась, что такое решение она приняла после рождения четвертого ребенка.

У супруги Джигана поинтересовались, от природы ли у нее такие объемные формы или это результат работы пластического хирурга. Юлить звезда не стала и откровенно рассказала, что в ее случае правдивым является второй вариант. Впервые модель решила лечь под нож хирурга после рождения старшей дочери.

«Собираюсь скоро переделывать. Много лет прошло, плюс трое детей», — поделилась с фанатами Самойлова.

Оксана Самойлова часто делится со своими подписчиками фотографиями, которые приоткрывают завесу ее личной жизни. Многие поклонники не перестают восхищаться шикарными формами модели, которая родила Джигану четырех детей, — троих девочек и одного мальчика. Недавно знаменитость пожаловалась, что супруга очень сложно прокормить, так как сейчас рэпер пытается всеми силами привести себя в прежнюю форму.

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