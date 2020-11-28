Оксана Самойлова решила сделать пластику груди после четвертых родов

Москва, 28 ноября. Супруга известного рэпера Джигана, модель Оксана Самойлова объявила, что хочет во второй раз изменить форму груди. Подробнее о своем желании знаменитость рассказала в Instagram-аккаунте в разделе stories. Самойлова призналась, что такое решение она приняла после рождения четвертого ребенка.

У супруги Джигана поинтересовались, от природы ли у нее такие объемные формы или это результат работы пластического хирурга. Юлить звезда не стала и откровенно рассказала, что в ее случае правдивым является второй вариант. Впервые модель решила лечь под нож хирурга после рождения старшей дочери.

«Собираюсь скоро переделывать. Много лет прошло, плюс трое детей», — поделилась с фанатами Самойлова.

Оксана Самойлова часто делится со своими подписчиками фотографиями, которые приоткрывают завесу ее личной жизни. Многие поклонники не перестают восхищаться шикарными формами модели, которая родила Джигану четырех детей, — троих девочек и одного мальчика. Недавно знаменитость пожаловалась, что супруга очень сложно прокормить, так как сейчас рэпер пытается всеми силами привести себя в прежнюю форму.