Ольга Бузова «вскружила голову» судьям Ледникового периода

Москва, 28 ноября. В субботу на Первом канале показали девятый выпуск телевизионного шоу «Ледниковый период», в котором Ольга Бузова продемонстрировала цирковые элементы под собственную музыку.

Только к девятой передаче Ольге Бузовой разрешили использовать в качестве музыкального сопровождения собственную музыку. Трек «Люди не верили» был выпущен 2017 году и вошел в первый студийный альбом певицы «Под звуки поцелуев». Для выступления на льду было решено немного поменять аранжировку песни, чтобы акцентировать внимание на некоторые элементы фигурного катания.

Динамичное катание сопровождалось многочисленными поддержками, но финал номера привел судей телепроекта в полный восторг. Ольга Бузова схватилась за подвесной канат и устремилась ввысь, раскручиваясь с бешеной скоростью над головами судей и тренеров. По задумке режиссера-постановщика Ольга была ангелом, о котором и поется в песне.

В этом выпуске в качестве приглашенных судей были телеведущий Дмитрий Борисов и певец Александр Панайотов, которые максимально оценили цирковые трюки Ольги Бузовой и мастерство Дмитрия Соловьева. Татьяна Тарасова немного покритиковала технику катания, но призналась, что взлететь на такую высоту – достойно уважения.

Ольга Бузова удивилась высоким оценкам Александра Панайотова, ведь несколько лет назад певец публично раскритиковал ее вокальные возможности.

«Оль, ты что думала, я тебе занижу оценки», – улыбаясь спросил Панайотов.

В этом выпуске проект покинули Влад Топалов и Елена Ильиных, которые попросили ведущих проекта не драматизировать момент.