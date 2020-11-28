Самонкин назвал условие создания российского видеохостинга

Роскомнадзор попросил ведущие российские IT-компании помочь отечественным СМИ и создать видеохостинг. Политолог Юрий Самонкин рассказал ФАН, как России необходимо бороться с цензурой СМИ на зарубежных платформах.

РКН призвал российские СМИ вести каналы на отечественных видеохостингах. В ведомстве напомнили о непрекращающихся актах цензуры в отношении российских СМИ на западных платформах, в том числе на YouTube.

«Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации», — говорится в сообщении РКН.

Комплексный подход

Юрий Самонкин считает, что создание и популяризация российских видеохостингов должна сопровождаться и законодательными инициативами. По мнению эксперта, российские власти должны жестко бороться с цензурой в отношении отечественных СМИ.

Политолог подчеркнул, что работающие в России иностранные платформы, во-первых, должны иметь очень сильную техподдержку, а не роботов и ботов, которые не реагируют на жалобы, во-вторых, на каждую блокировку писать объяснительные акты, в-третьих, соблюдать российское информационное законодательство.

«Если они это не соблюдают, то России нужно подумать о создании альтернативных собственных платформ для вещания. Сейчас все больше агентств уходят на отечественные сервисы, в том числе на «Яндекс.Эфир», который тоже набирает популярность. Но, с другой стороны, должно быть законодательное ужесточение мер для западных ресурсов, для контроля их работы на территории России, чтобы не было цензуры по политическим мотивам», — заявил собеседник ФАН.

Самонкин напомнил, что в настоящий момент существуют поправки в Конституцию РФ, федеральные законы о противодействии подобного рода нарушениям. Политолог подчеркнул, что к ответственности нужно привлекать и владельцев компаний, вплоть до блокировки таких ресурсов на территории РФ, если ресурс занимается откровенной русофобией и цензурой.

Кто займется

Ведущий инвестиционный аналитик компании «Финам», эксперт по IT Леонид Делицын рассказал ФАН, с какими проблемами могут столкнуться российские компании при создании видеохостинга.

«Проблема заключается в том, что видеохостинги — это глубоко убыточный бизнес, который тратит огромные ресурсы. YouTube мог бы давно обанкротиться и закрыться, если бы не был выкуплен компанией Google. И уже Google со своей армией рекламодателей смогла принести деньги, и в его огромной экосистеме этот проект играет колоссальную роль», — объяснил эксперт.

Делицын не исключил, что создать такую платформу могут операторы сотовой связи, поскольку они и так хранят огромное количество данных пользователей. Кроме того, заняться созданием такой платформы могут и другие российские компании.

«Я думаю, что и «Яндекс» попытается стать такой платформой, и Mail.ru, может, и экосистема «Сбера». Но есть одно но: даже занимая доминирующую позицию на рынке, YouTube был убыточен. Если бы он еще и конкурировал с другими платформами на рынке, то дела бы его были еще хуже. В России вряд ли сразу будет создана такая площадка, которая завладеет рынком и сразу станет окупаться», — предположил Делицын.

Напомним, что за последнее время YouTube провел целую серию блокировок российских СМИ. Сначала американский сервис без объяснения причин удалил канал Федерального агентства новостей, а спустя некоторое время с цензурой YouTube также столкнулись издания ANNA News, News Front и «Царьград».