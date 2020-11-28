Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» превосходит любые аналоги в мире

Москва, 28 ноября. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила заинтересованность в приобретении российской вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции. Подробнее об этом рассказывает «ПолитРоссия».

В середине августа этого года была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. Разработкой занимались в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V». Сейчас он успешно проходит третий этап испытаний. Параллельно российской вакциной вакцинируют учителей и медиков.

ВОЗ, как специальное учреждение Организации Объединенных Наций (ООН), сейчас занимается поиском оптимального способа решить проблему с коронавирусом и избавить от инфекции весь мир, тем самым решив кризис на международном уровне. Вакцинация является одним из самых верных путей решения серьезной проблемы. Справиться с пандемией и ее последствиями можно лишь после того, как максимальное количество людей будут привиты.

Также важно понимать, что у «Спутника V» высокая эффективность. Доказано, что ее показатель превышает 95% на 42-й день после инъекции. На сегодняшний день эти показатели являются одними из самых высоких в мире. Этот факт также прельщает ВОЗ, как и то, что цена одной дозы не превышает 10 долларов.

Еще одна особенность российской вакцины — условия, необходимые для транспортировки и хранения препарата. Для «Спутника V» хватает температуры минус 18 градусов по Цельсию, в то время как западный препарат необходимо хранить при температуре минус 70 градусов.

Российские ученые разработали и сухую версию «Спутника V», которая хранится при плюсовой температуре — от двух до восьми градусов по Цельсию.

Многие страны мира интересуются российской вакциной. К примеру, экспериментальную партию инъекций получила Венгрия, которая ранее заявила о готовности вакцинировать население своей страны препаратом, разработанным российскими учеными. В список государств, которые заключили сделку с РФ, входит и Индия. Нью-Дели получит сто миллионов доз «Спутника V».

Первая российская вакцина от коронавируса сейчас остается лучшей во всем мире, так как иностранные аналоги проигрывают ему либо в эффективности, либо в условиях хранения.

На Западе также появилась вакцина от COVID-19, ее разработкой занимались специалисты из немецкой фармацевтической компании BioNTech и организации из Соединенных Штатов Pfizer. По эффективности этот препарат стоит наравне с российской вакциной, но есть один минус, о котором упоминалось выше.

Дело в том, что его необходимо хранить при температуре минус 70 градусов по Цельсию. Это затрудняет транспортировку вакцины в медицинские учреждения по всему миру. Следовательно, вакцинировать население всех стран этим препаратом не получится.

Ранее сообщалось, что Израиль сообщил о желании приобрести российскую вакцину «Спутник V» после того, как РФ объявила о результатах ее эффективности по итогу промежуточных испытаний.