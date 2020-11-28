Строительные фирмы Дагестана могут оказаться на грани банкротства

Махачкала, 28 ноября. Строительные компании в Дагестане ожидают массовые банкротства, если они не откроют в банках эскроу-счета, предупредил вице-премьер республики Инсаф Хайруллин. Застройщики не могут перейти на новую систему из-за сложностей с аккредитацией и получением заемных средств. Минстрой региона видит решение проблемы на уровне федерального центра.

Счет эскроу – это специальный счет, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления или выполнения определенных обстоятельств. Применительно к строительной сфере, это счета застройщиков в уполномоченных банках, средства которых можно получить после ввода в эксплуатацию объекта.

По словам куратора строительной отрасли республики Инсафа Хайруллина, лишь одна компания в регионе заключила договор на проектное финансирование и открыла эскроу-счет в уполномоченном банке. Подобное положение дел может привести к кризису сектора жилищного строительства, росту цен на квадратные метры, а также экспансии застройщиков из других регионов, уверен зампред республиканского правительства.

«По нашим оценкам, в республике застройщиков, соответствующих требованиям закона, единицы. Это означает, что по мере завершения перехода на проектное финансирование строительства жилья, экономика Дагестана рискует потерять целый сектор жилищного строительства: будут банкротства строительных компаний, сужение рабочих мест, уменьшение валового регионального продукта, рост стоимости жилья», – сказал Хайруллин в ходе встречи с членами ассоциации «Гильдия строителей СКФО».

Он призвал застройщиков выстроить работу в соответствии с законом и, тем самым, обеспечить собственную конкурентоспособность.

«В противном случае, в республику придут застройщики из других регионов, с другой ценовой политикой», – заверил вице-премьер участников рынка.

В Минстрое Дагестана напомнили, что согласно изменениям в жилищном законодательстве, строительство многоквартирных домов с середины прошлого года возможно только по проектному финансированию с привлечением денежных средств через счета эскроу, либо за счет собственных средств застройщика.

В ведомстве подтвердили, что эскроу-счета в Дагестане использует только одна компания, которая испытывает при этом проблемы с получением кредитных средств.

«На сегодняшний день строительная компания ООО «РД Девелопмент» в Каспийске начала строительство с использованием счетов эскроу в ПАО «Сбербанк». Ими заключено более 90 договоров долевого участия, однако получить проектное финансирование в банке не смогли, и строительство ведется за счет собственных средств застройщика», – рассказал ФАН начальник управления государственного строительного надзора Минстроя РД Мурад Омаров.

По его словам, остальные строительные компании республики либо не могут получить аккредитацию уполномоченных банков на открытие эскроу-счетов, либо не обращаются в кредитные организации по религиозным причинам (ислам запрещает проведение финансовых операций с кредитами под проценты).

Поэтому на данном этапе сложно сказать, сколько компаний-застройщиков останется в регионе после полного перехода на новую систему.

«Определить количество застройщиков в Республике Дагестан, которые смогут продолжить работу в связи с изменениями в законодательстве и переходом на 100% проектное финансирование, является проблематичным. Это связано со сложностью организационных моментов, в том числе в части получения аккредитации у банков новыми строительными компаниями. Также многие компании из-за религиозных убеждений не хотят брать кредитные средства», – пояснил Омаров.

В региональном Минстрое уверены, что необходимо предпринять действия на федеральном уровне, иначе строительный сектор Дагестана может ждать глубокий кризис.

«Если строительные компании республики не смогут получить проектное финансирование в связи с жесткими требованиями банков, многим придется уйти с рынка жилья. Очевидно одно – если не предпринимать никаких мер на уровне правительства России, то ситуация на рынке жилья в республике может обостриться», – уверены в ведомстве.

В министерстве уточнили, что на сегодняшний день в регионе ведется строительство 408 многоквартирных домов, которые достраиваются по старой схеме, без использования счетов эскроу. Но к концу 2024 года эти проекты, завершатся, и количество новых строек сократится, предупредил Омаров.

ФАН попытался связаться с дагестанскими застройщиками. В одной из крупнейших строительных компаний Дагестана – «Арси-групп» – не смогли оперативно дать комментарий по ситуации с переходом на проектное строительство. Однако в Гильдии строителей СКФО, объединяющей 27 организаций жилищного строительства, подтвердили наличие в отрасли указанных Минстроем проблем.

«В рамках проектного финансирования денежные средства на реализацию проекта предоставляет кредитная организация, а застройщику, в свою очередь, необходимо защищать перед банком все расходы по проекту, что в существующих реалиях оказалось достаточно сложным процессом», – отметили в ассоциации.

Переход на новую схему финансирования строительства многоквартирных домов через эскроу-счета стартовал в России с 1 июля 2019 года. Предполагается, что полный переход на новую систему в стране будет осуществлен в течение двух-трех лет.