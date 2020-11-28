Аналитики КНР сообщили о страхе США из-за строительства РФ новых авианосцев

Москва, 28 ноября. Китайские обозреватели заявили, что американское военное сообщество необычным образом отреагировало на планы России по строительству двух вертолетоносцев по собственному уникальному проекту. Об этом эксперты из КНР порассуждали на страницах издания Sohu. Эксклюзивный перевод материала публикует издание «ПолитРоссия».

Не каждая страна может позволить себе построить крупный военный корабль, так как реализация такой техники является достаточно сложной и дорогостоящей. Сейчас у США 12 авианосцев, а у России — всего лишь один корабль подобного типа. Аналитики из Китая отметили, что РФ вызвала у США страх и недоумение, заявив о готовности построить еще два больших вертолетоносца.

«Россия начинает строительство сразу двух вертолетоносцев, американские эксперты недоумевают, откуда взялись эти технологии», — обращают внимание журналисты Sohu.

Судостроительный завод в Керчи «Залив»​ будет заниматься реализацией вертолетоносцев, первый из которых должен быть передан в российские войска уже в 2026 году. На Западе сомневаются, что удастся реализовать эту задачу в срок. Как считают эксперты, у россиян нет необходимых технологий и инфраструктуры. Они пояснили, что «Россия после распада Советского Союза лишилась верфей, заточенных под строительство больших военных кораблей». Китайские аналитики пришли к выводу, что РФ заручилась поддержкой в этом вопросе КНР.

«Откуда тогда взялись российские технологии?» — недоумевают аналитики Sohu.

При этом обозреватели прямо пишут, что у судостроительного завода «Залив» большие возможности, которые не уступают даже многим предприятиям на Западе. После того, как Крым воссоединился с Россией, это предприятие было модернизировано. Сейчас у него есть возможность для реализации самых сложных задач. Таким образом, трюк России с вертолетоносцами можно с уверенностью назвать хорошей и вполне реализуемой инициативой, а не фантастикой, констатировали эксперты из Китая.

Ранее военные аналитики из США предупредили, что Россия планирует вооружить свои ударные вертолеты загадочным оружием — новыми крылатыми ракетами большой дальности.