Томичей уведомят по телефону о начале карантина

Томск, 28 ноября. В Томске начала действовать система информирования о контакте с заболевшим коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил департамент здравоохранения Томской области.

На телефон поступит звонок, и автоматически сгенерированное сообщение уведомит человека о контакте с заболевшим COVID-19. Уведомление содержит в себе дату, с которой человек зафиксирован как контактный, и о номере предписания Роспотребнадзора, в соответствии с которым он обязан соблюдать двухнедельный карантин. Если гражданину на период карантина потребуется оформить больничный, то он сможет после прослушивания основной информации уведомления выбрать соответствующую цифру в тональном режиме для связи с оператором. Если по какой-то причине связаться с оператором сразу не удастся, запрос будет переадресован в базу, и с человеком свяжутся позднее.

Корреспондент Федерального агентства разобрался, как добывается информация о людях, имевших контакт с зараженным.

Позвонить могут людям, которых заболевший человек указал в качестве контактных лиц, например, коллег по работе, однокурсников в учебном заведении. Также информацию могут передавать Роспотребнадзору работодатели и представители вузов.

Если после полученного сообщения останутся вопросы по эпидемиологическому расследованию (например, почему адресат включен в круг контактов), их можно задать в рабочие дни на горячую линию управления Роспотребнадзора по Томской области по телефону 8-800-350-4435.