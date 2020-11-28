Британский астронавт на МКС принял урину россиян за отблески кораблей НЛО

Москва, 28 ноября. Британский астронавт рассказал, как однажды столкнулся с неопознанным летающим объектом, который на самом деле оказался странной субстанцией, не имеющей к НЛО никакого отношения. Подробности интересного инцидента раскрыло британское издание The independent. Эксклюзивный перевод материала публикует «ПолитРоссия».

Астронавт Тим Пик решил поделиться воспоминаниями о странном событии, которое произошло во время пребывания на борту Международной космической станции (МКС). По словам астронавта, однажды его смутили несколько странных огоньков, происхождение которых на глаз установить не получилось.

Британские журналисты пояснили, что Тим Пик «увидел три огонька, к которым чуть позже присоединился четвертый». Он и его коллеги были весьма удивлены этим странным явлением. Первая мысль, которая посетила астронавтов, огоньки — это отблески инопланетных космических кораблей. Обитатели МКС решили поближе рассмотреть загадочные огоньки и в конце концов поняли, что это небольшие капельки.

«В итоге оказалось, что это было утечкой жидкости из российского космического корабля. Это была телесная жидкость, которая кристаллизовалась и бликовала на свету. То, что мы видели, было русской мочой», — признался британский астронавт.

Журналисты издания отметили, что Тим Пик является первым британцем, который полетел на МКС и совершил выход в открытый космос. Сам экс-астронавт заявил, что готов повторить это еще раз.

Российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на МКС, ранее рассказал, что астронавты на борту Международной космической станции вернулись к эксперименту «Сепарация». В рамках него отрабатывается технология, которая позволяет перерабатывать урину в питьевую воду. По его словам, эта технология позволяет сократить объемы доставки питьевой воды на космический борт.