Москва, 28 ноября. Норвежская компания DNV отреагировала на информацию об отказе от сертификации российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет «Политпазл».

Недавно СМИ со ссылкой на компанию Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL), которая занималась сертификацией оборудования и всего газопровода СП-2, сообщили, что она вышла из проекта. Позже эту информацию предприятие опровергло, заявив, что DNV GL от сертификации российского газопровода не отказывалось. Польские издания утверждают обратное, объясняя отказ нежеланием компании быть подвергнутой американским санкциям.

Однако выяснилось, что подобные заявления не соответствуют действительности. На самом деле норвежцы не отказывались от работ по сертификации «Северного потока — 2». Они приостановили оказание услуг по верификации судов и профильного оборудования. Таким образом, противники СП-2 неправильно поняли «отказ» Норвегии от российского проекта.

«DNV GL не принимала решения об отказе сертифицировать трубопроводную систему «Северный поток — 2», — сообщили в норвежской компании.

Ранее директор Фонда энергетического развития, член НП «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса» Сергей Пикин в разговоре с ФАН заявил, что ограничительные меры со стороны Соединенных Штатов по «Северному потоку — 2» не дали желаемого результата, поскольку Норвегия отказалась выходить из проекта. Он также обратил внимание на то, что РФ должна быть готова в любой момент возобновить работы по реализации проекта, так как страны ЕС выступают за его завершение.

Российский проект газопровода «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода. Они пройдут через Балтийское море и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии и других стран. Длина магистрали составляет 1224 км, а мощность — 55 млрд кубометров в год.