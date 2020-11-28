Мария Кожевникова рассказала о ревности мужа к Виталию Гогунскому

Москва, 28 ноября. Звезду популярного сериала «Универ» Марию Кожевникову засняли вместе с коллегой по цеху и старым другом Виталием Гогунским. После появившихся в Сети кадров знаменитость начала говорить о ревности мужа.

Актриса на днях решила отметить свой день рождения в кругу близких друзей. Среди гостей был и старый друг Марии Виталий Гогунский.

«Алла+Кузя! Ловите поклонники «Универа»! Сколько раз за эти 10 лет Вы просили меня сказать любимое словечко Аллочки… вот теперь», — написала Кожевникова.

На видео запечатлены Виталий Гогунский и Мария Кожевникова. Они под гитару исполняют «Шнягу шняжную, жизнь общажную» — главную песню культовой многосерийной ленты нулевых «Универ». Судя по кадрам, друзьям по-настоящему весело. Поклонники знаменитостей с теплотой отреагировали на свежие кадры и признались, что с ностальгией смотрели их.

«Какие вы классные, прям молодость свою вспомнила», — написала одна из подписчиц актрисы. «Ностальгия-то какая. Как мне нравилась эта песня», — добавил второй. «С удовольствием посмотрела бы еще один новый сезон с вашим участием!» — призналась еще одна фанатка.

Некоторые фолловеры начали переживать, не ревнует ли супруг Кожевниковой к столь тесной дружбе жены с Виталием Гогунским.

Актриса отмалчиваться не стала и посвятила отдельный пост этой теме. Спевшаяся со старым другом Гогунским Кожевникова рассказала о ревности мужа и объяснила, как он относится к ее общению с другими мужчинами.

«Нет, мой муж меня не ревнует, он знает, что я его! А конкретно с Виталем Гогунским они общаются и очень часто за моей спиной. Так что я приезжаю домой, а там Виталик», — написала знаменитость в ответ на многочисленные вопросы поклонников.

«Мужа надо ревновать к Виталию теперь»; «Настоящий мужчина не ревнует. Принял решение, поверил, значит — до конца», «Быть хорошими друзьями даже лучше», «Вы потрясающая пара», — отреагировали подписчики Марии.

Ранее Кожевникова поделилась фотографией после русской бани, представ перед фанатами в одном полотенце. Подписчики с восхищением отреагировали на снимок и назвали звезду «русской красавицей».