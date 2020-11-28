В Дагестане рассказали о перспективах отмены налога на электромобили

Махачкала, 28 ноября. Владельцев электромобилей в Дагестане полностью освободят от транспортного налога, сообщает пресс-служба регионального Минэкономразвития. Сами автовладельцы считают меру перспективной, но невостребованной на современном этапе. При этом разработчики соответствующего законопроекта уверяют, что инициатива увеличит число электрокаров в республике и благотворно скажется на экологии.

Идея освободить транспортные средства с электрическими двигателями от транспортного налога принадлежит АО «Корпорация развития Дагестана». Разработкой проекта закона занималось Минэкономразвития РД, которое и внесло его в парламент республики. Закон был принят на ноябрьской сессии Народного собрания и ждет подписи главы региона.

Документ предполагает внесение изменений в закон «О транспортном налоге» и будет распространяться на правоотношения, возникшие с начала 2020 года.

В проекте закона говорится, что освобождение от налога получат «лица, имеющие легковые и грузовые автомобили, автобусы, мотоциклы и мотороллеры, оснащенные исключительно электрическими двигателями».

Опрошенные ФАН автовладельцы считают, что инициатива несвоевременна и принимается в условиях, когда регион испытывает затруднения с собираемостью транспортного налога.

«Не понимаю, власти жалуются, что дагестанцы не платят транспортный налог. Говорят, что из-за этого не могут ремонтировать те же дороги. А тут отменяют налог. Правда, электромобилей у нас и так я не видел, может, от этого и не потеряет ничего бюджет, но зачем тогда вообще сейчас этот закон? У Народного собрания нашлось и время, и желание заниматься этим. Кому стало легче от этого решения?» – поделился своими сомнениями житель Махачкалы Муртуз Алимагомаев.

В Минэкономразвития Дагестана ФАН разъяснили, что на собираемости транспортного налога новый закон не отразится, так как число электромобилей в республике пока крайне малое.

«Освобождение от уплаты транспортного налога владельцев транспортных средств с электрическими двигателями не отразится на собираемости транспортного налога, поскольку, по данным налоговых органов, на территории республики зарегистрировано незначительное количество указанных транспортных средств», – отметили в пресс-службе ведомства.

Точное количество электрокаров на территории Дагестана пока неизвестно. В республиканском управлении ГИБДД агентству ответили, что такой статистикой не располагают.

В Минэкономразвития РД пояснили, что инициатива направлена, в большей степени, на перспективу. Автомобили с электродвигателями имеют высокую стоимость, а налоговые послабления могут сделать их более доступными в содержании и, соответственно, повысить спрос на них, считают в ведомстве.

«Освобождение от уплаты налога может послужить стимулирующим фактором для приобретения населением электромобилей», – сказали в министерстве.

В ведомстве подсчитали, что отмена транспортного налога на электрокары в 2020 году приведет к потерям в консолидированном бюджете республики в размере всего 50 тыс. рублей. Однако владельцам таких транспортных средств поможет ежегодно экономить десятки тысяч рублей.

«Сумма налога зависит от мощности двигателя автомобиля. К примеру, если у легкового автомобиля с электрическим двигателем мощность двигателя составляет 200 лошадиных сил, то сумма налога, которую должен был заплатить владелец, составила бы 10 тысяч рублей в год, при мощности двигателя 400 лошадиных сил – сумма налога составит 42 тысячи рублей», – объяснили в Минэкономразвития.

Более того, увеличение количества электрокаров улучшит экологическую обстановку в столице республики, уверяют чиновники. В Корпорации развития Дагестана дополнительно обращают внимание на то, что в условиях южного климата электрокары могут больше обычного сократить расходы автовладельцев.

«Транспортные средства, оснащенные электродвигателями, характеризуются экологической безопасностью и низкими эксплуатационными затратами. Климатические условия Дагестана обеспечивают возможность стабильной круглогодичной эксплуатации электромобилей, а отмена транспортного налога позволит заметно увеличить экономию для владельцев», – говорится в сообщении пресс-службы компании.

В беседе с ФАН часть автолюбителей заявили, что новая мера необходима и, в особенности, будет востребована в скором будущем.

«Наконец, в нашей республике стали задумываться об экологии. Машин больше, чем людей, а столько выхлопов от них», – сказала Марьям Шигабутдинова из Махачкалы.

«Считаю, что не совсем актуальна для Дагестана эта тема, но это сегодня. Но кто знает, что будет завтра? За электромобилями будущее. Возможно, скоро и бюджетные модели появятся», – полагает житель Каспийска Магомед Магомедов.

В настоящее время освобождение от уплаты транспортного налога для лиц с электромобилями законодательно закреплено в восьми регионах России, в том числе в Москве.