Располневший Дибров шокировал фанатов новым образом в шароварах

Москва, 28 ноября. Известный телеведущий Дмитрий Дибров, пару месяцев назад перенесший инсульт, шокировал фанатов своим внешним видом на одном из недавно прошедших мероприятий.

Недавно 61-летний Дмитрий Дибров рассказал поклонникам о своем преображении. Ведущий интеллектуального шоу «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале признался, что удалось ему это сделать без хирургического вмешательства.

«Никакого хирургического вмешательства, прощай подтяжки и филлеры! Только мезотерапевтические коктейли», — написал в своем Instagram-аккаунте Дибров.

Телеведущий в середине февраля попал в Боткинскую больницу, когда ему внезапно стало плохо в кинотеатре «Октябрь». Сначала врачи подозревали у ведущего эпилепсию, но позднее диагностировали микроинсульт. Дибров позже рассказал о последствиях перенесенного инсульта. Он признался, что решил отказаться от вредных привычек — теперь знаменитость не употребляет алкоголь и не курит.

На днях Дибров появился на одном светском мероприятии в странном образе, тем самым не на шутку напугав фанатов.

«Телеведущий Дмитрий Дибров получает от нас приз в номинации «Когда хотел омолодиться и примодниться, но что-то опять пошло не так», — комментируют пользователи Сети увиденное.

Телеведущей заметно располнел. Судя по всему, он выбрал мешковатую одежду, чтобы это скрыть. На нем были свободные штаны-шаровары, темный пиджак и футболка.

«После инсульта сильно сдал»; «Зачем такое на себя надевать», — недоумевают пользователи Сети.

Но, судя по всему, критику и негативные комментарии Дмитрий Дибров пропускает мимо ушей. Он счастлив в браке с молодой супругой — 31-летней моделью.