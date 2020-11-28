Пятеро умерших от COVID-19 в Томске страдали сопутствующими заболеваниями

Томск, 28 ноября. В субботу в Томской области зарегистрировано 196 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. ПЦР-тесты на выявление антител подтвердили выздоровление у 243 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Из числа заболевших COVID-19 в течение суток, у 55 инфекция протекает бессимптомно, у 116 наблюдаются признаки ОРВИ, у 24 выявлена пневмония, умерло пять человек.

Умершие входили в группу риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям. У большинства был сахарный диабет, четверо страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями и ожирением, у одного диагностирована онкология. На фоне коронавирусной инфекции у больных развилась дыхательная и полиорганная недостаточность, респираторный дистресс-синдром и инфекционно-токсический шок.

С начала периода коронавирусной инфекции в Томской области установлено 18 053 случая заболевания, выздоровело порядка 12 936 человек, умерло 162.