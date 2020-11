Сатановский назвал более серьезную опасность для Ирана после смерти ученого

Истинная причина убийства ученого-ядерщика, отца иранской ядерной программы Мохсена Фахризаде может навсегда остаться загадкой, заявил политолог Евгений Сатановский в комментарии ФАН.

Накануне в пригороде Тегерана Абсарде неизвестные открыли огонь по машине Мохсена Фахризаде и подорвали заминированный грузовик, заблокировав дорогу. В машине Фахризаде был не один: ранены водитель и телохранитель. Ученого доставили в реанимацию, но спасти его жизнь не удалось.

Video shows the car carrying slain #Iran nuclear scientist was sprayed with bullets. Other pictures show a blown out pick-up which is said to have blocked the path before assassins opened fire on #Fakhrizadeh & his companions. pic.twitter.com/WwwjbQryE1