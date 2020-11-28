Сатановский назвал более серьезную опасность для Ирана после смерти ученого

Истинная причина убийства ученого-ядерщика, отца иранской ядерной программы Мохсена Фахризаде может навсегда остаться загадкой, заявил политолог Евгений Сатановский в комментарии ФАН.

Накануне в пригороде Тегерана Абсарде неизвестные открыли огонь по машине Мохсена Фахризаде и подорвали заминированный грузовик, заблокировав дорогу. В машине Фахризаде был не один: ранены водитель и телохранитель. Ученого доставили в реанимацию, но спасти его жизнь не удалось.

Video shows the car carrying slain #Iran nuclear scientist was sprayed with bullets. Other pictures show a blown out pick-up which is said to have blocked the path before assassins opened fire on #Fakhrizadeh & his companions. pic.twitter.com/WwwjbQryE1 — Habib Abdolhossein (@HAbdolhossein) November 27, 2020

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о доказательствах причастности Израиля к убийству физика. Глава МИД Ирана назвал теракт против Фахризаде подлостью, которая «показывает отчаяние преступников в подстрекательстве к войне». Он призвал международное сообщество положить конец «государственному терроризму».

Обвинения Ирана

Евгений Сатановский оценил прозвучавшие в Тегеране обвинения в адрес Израиля. Эксперт назвал их естественными.

«Для Ирана это естественно. В Иране любая вещь, которая происходит, всегда будет отнесена на счет Израиля и Америки. Иранское руководство идеологизировано и заточено на ругань в отношении Израиля по какому угодно поводу», — отметил востоковед.

Сатановский не исключил, что к убийству может быть причастен и Пентагон. Он напомнил, что подобные теракты против высокопоставленных иранцев уже случались. Политолог считает, что истинная причина смерти Фахризаде может навсегда остаться загадкой.

«То ли американцы в данном случае сработали как с Касемом Сулеймани, не спросив Израиль, или что-то другое произошло, мы не знаем и, возможно, никогда и не узнаем», — добавил он.

Серьезная угроза

Сатановский обратил внимание, что Ирану может грозить куда более серьезная угроза – США могут в любой момент нанести удар по Тегерану.

«Мы сейчас находимся на достаточно любопытной развилке, когда надо ждать, ударит Трамп по Ирану или не ударит. Не по отдельно взятым, самым известным для иранской ядерной программы персонажам, а по Ирану. Это вполне возможно, исходя из психотипа Трампа, личности Трампа и его ситуации. И вот тогда те, кто останутся в живых, позавидуют мертвым, в том числе в регионе», — подытожил политолог.

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