Дочь больного раком Юдашкина рассказала, почему бросила отца и уехала в КНР

Москва, 28 ноября. Дочь известного модельера Валентина Юдашкина, борющегося со страшным недугом, откровенно рассказала, почему приняла решение переехать жить в другую страну. Об этом пишет издание «7Дней.ру».

Подруга Валентина Юдашкина Ольга Слуцкер недавно раскрыла подробности лечения модельера от онкологического заболевания. Выяснилось, что Юдашкин перенес четыре операции в борьбе за свою жизнь, на этом трудном этапе рядом с ним были и родственники, и друзья. Однако дочка модельера Галина живет за тысячи километров от своего отца — девушка с мужем и детьми несколько лет назад приняли решение переехать в Китай.

Страшный диагноз Юдашкину поставили еще четыре года назад. Врачи установили, что болезнь протекала в скрытой форме, но вскоре появились невыносимые боли, которые расставили все на свои места и вынудили модельера обратиться за медицинской помощью. В одном из интервью телеведущей Светлане Бондарчук Ольга Слуцкер с сожалением заметила, что не понимает, как раньше окружение знаменитости не замечало проблем.

«Мы все гадали: как так вышло, что мы ничего не видели, не замечали, и вдруг это все обрушилось на нас», — сказала Слуцкер в эфире YouTube-шоу «Света вокруг света».

В октябре Юдашкин отметил свой день рождения и решил собрать всех друзей. Среди приглашенных гостей была Ольга Слуцкер. Позже она рассказала, что модельер сильно потерял в весе и походил на маленького мальчика.

«Я увидела во главе стола худенького мальчика», — с горечью заметила она.

Юдашкин прошел курс терапии, однако должных результатов она не дала. В 2016 года, когда у Юдашкина диагностировали онкологию. Тогда произошло и доброе событие в жизни звездной семьи — дочь модельера Галина родила сына. Ребенок появился на свет в США, там же родился и второй внук знаменитости.

Когда младшему внуку модельера было всего лишь полтора года, дочь Валентина Юдашкина решила уехать с мужем и сыновьями из России. Дочь больного раком Юдашкина в одном из интервью откровенно рассказала, почему уехала жить в Китай и оставила отца.

Сначала Галина объяснила свой с семьей переезд вынужденными обстоятельствами. По ее словам, дело в том, что муж Петр получил в Китае работу. Но спустя некоторое время Галина призналась, что ей нравится жить в Гонконге. Весну этого года дочь Валентина Юдашкина провела в России — пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в планы женщины. Она приехала по работе, но вернуться к супругу не смогла, так как границы закрыли.

Скорее всего, внуки Юдашкина и дальше будут расти в Китае. Галина недавно сообщила, что ее старший сын уже начал учить китайский язык, а младший наследник сейчас изучает английский язык и занимается плаванием.

Юдашкин нередко оставляет в своих соцсетях трогательные записи и признается, что очень скучает по дочери. Она отвечает взаимностью, но возвращаться к прежней жизни пока не планирует.

Напомним, Валентин Юдашкин вместе с женой Мариной в середине октября отправились в Подмосковный санаторий. Супруга дизайнера тогда поделилась со своими подписчиками в Instagram-аккаунте впечатлениями об отдыхе.