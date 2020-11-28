Власти Томска разрешили детям посещать кружки и секции

Томск, 28 ноября. С 1 декабря в Томской области возобновится работа организаций, осуществляющих деятельность в сфере детского дополнительного образования. Такое решение принял губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

«Губернатор принял решение возобновить занятия в сфере дополнительного образования в очном режиме с 1 декабря. При этом он поставил задачу, чтобы во всех учреждениях, где занимаются дети, неукоснительно соблюдались все санитарно-эпидемиологические требования», — прокомментировала решение главы региона его заместитель Людмила Огородова.

Важно отметить, что главным требованием является проведение очных занятий в малых группах — не более 15 человек.

«Мы сейчас готовимся к проверке Роспотребнадзора, который должен оценить условия и дать разрешение на оказание услуг», — рассказали ФАН сотрудники спорткомплекса.

Родителям следует внимательно контролировать здоровье своего ребенка и при появлении признаков заболевания воздержаться от посещения секций и развивающих кружков. Если ребенок находится на карантине из-за контакта с заболевшим и не посещает школу, то в этот период также нельзя посещать секции, даже если у ребенка не наблюдается симптомов.

Заместитель губернатора Людмила Огородова подчеркивает, что если родители примут решение о непосещении ребенком дополнительных занятий во время пика заболеваемости, то место в муниципальных учреждениях все равно за ним сохранится на протяжении всего учебного года.