Внучатая невестка Пугачевой взбудоражила фанатов дерзким образом с косухой и цепями

Москва, 28 ноября. Модель Алена Краснова, жена старшего внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, отправилась на джазовую вечеринку, и взбудоражила фанатов своим дерзким образом. О том, как знаменитость провела вечер пятницы, она рассказала и показала в своем Instagram-аккаунте в разделе stories.

На концерте выступал известный музыкант Владимир Пресняков-старший, затем к нему присоединился внук звезды Никита. Они спели дуэтом один из ставших хитом синглов дедушки.

«Петрович», — таким образом подписала Алена видео, на котором запечатлено выступление Владимира Преснякова-старшего.

Многие поклонники обратили внимание на образ Алены Красновой. Для джазового вечера она выбрала брюки клеш с завышенной талией, укороченную косуху и золотые цепи в качестве украшения.

Недавно Алена Краснова вызвала споры в Сети, опубликовав откровенную фотографию. На снимке модель запечатлена лежащей на скалах. Многие поклонницы пришли в дикий восторг от фигуры знаменитости, но некоторые все-таки нашли повод для критики. Некоторые представительницы прекрасного пола указали Елене на «выпирающие тазобедренные кости» и посоветовали ей разнообразить рацион и в принципе увеличить его объем.

«От анорексии один шаг», — написали испуганные фанаты модели.

Однако Краснова не стала грубостью отвечать на замечания подписчиц и пояснила, что все дело в строении тела, а не в весе.