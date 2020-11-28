Несмотря на то, что в Петербурге день ото дня фиксируется рекордное число заболевших коронавирусом, концерт знаменитого российского рэп-исполнителя Василия Вакуленко, более известного как Баста, все же состоялся в Ледовом дворце вчера, 27 ноября. Однако не прошло и суток с выступления музыканта, как в Сеть попало видео, где многочисленная аудитория, стоя плотно друг к другу с включенными фонариками на телефонах, наслаждается талантом артиста, напрочь позабыв про ограничения и безопасность.

Ряд интернет-СМИ уже успели опубликовать видео и задаться следующим вопросом: почему билеты, приобретенные в танцевальный партер, не были заменены на сидячие места, как того требует Роспотребнадзор?

Чтобы разобраться в ситуации, ФАН связался с Ледовым дворцом и задал этот интригующий вопрос сотрудникам спортивного комплекса, которые работали в концертном зале непосредственно в день мероприятия и видели все своими глазами. Сказать по правде, вопрос об отсутствии стульев в танцевальном партере работников Ледового не просто удивил, а поставил в ступор.

«Откуда у вас такая информация? У нас огромный сидячий партер. Танцпола не было, это предусматривалось заранее. Все рекомендации по безопасности соблюдались. Вход в зал осуществлялся только в масках. В масках были все: и зрители, и работники. Я сама работала на концерте. У нас есть служба контроля и администраторы, охрана», — говорит сотрудник спорткомплекса.

Также, по ее словам, зрители могли стоять только в начале концерта, при поиске своего места либо при выходе из зала при необходимости.

«Тысячи человек не могли стоять, это точно. Может быть, были человек пять, которые выходили туда-сюда, сзади партера», — добавила работник Ледового дворца.

Вопрос об отсутствии сидячих мест в танцевальном партере возмутил сотрудника информационной службы Ледового дворца, на которого телефонный звонок корреспондента ФАН был переведен после службы охраны.

«Откуда у вас вообще такая информация? И почему вы предоставляете ложные сведения? Сейчас в партере расставлены стулья, как сейчас, как вчера, до самой сцены. Стулья все фиксированы и связаны между собой, у зрителя нет возможности переставить стулья или отставить их куда-то. У нас не было танцпола, все билеты продавались на сидячие места. Вы говорите о том, чего не было. Я говорю так, как у нас здесь все происходило», — заявил сотрудник информационной службы дворца, нежелающий представиться.

На опубликованном в Сети видео можно заметить, как сотни человек танцуя поддерживают своего кумира. Вставать на стулья, по мнению сотрудников Ледового дворца, также не представлялось возможности, так как за порядком следила охрана.

Наверное, загадка концерта Басты и сидячих мест на партере раскрыта. А вот насчет соблюдения всех мер безопасности еще стоит подумать.

Есть опубликованное видео, на котором сотни ошалевших от любви к искусству граждан весело приплясывают на концерте рэпера. Картинка размыта, и не видно, есть ли на лицах зрителей маски — неотъемлемый атрибут 2020 года. Также мы имеем бригаду охраны и сотни молодых, разгоряченных граждан, желание которых встать с мест и потанцевать порой усмирить не так уж и просто. И «линчевать», наверное, за это нужно не тех, кто организовал концерт, а тех, кто разрешил сию организацию и проведение.