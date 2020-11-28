Певица Подольская поразила фанатов фигурой спустя месяц после родов

Москва, 28 ноября. Популярная российская певица Наталья Подольская, месяц назад родившая второго сына, поразила поклонников шикарной фигурой в черном мини-платье. Новое фото со съемок новогодних концертов появилось в Instagram-аккаунте знаменитости.

«Кто-то у же нарядил дома елку? Где будете отмечать? Мы дома», — написала под снимком Наталья Подольская, уточнив, что для их детей праздник начнется за два часа до полуночи, а уже ровно в 00:00 пара вдвоем встретим Новый год.

До главного праздника года осталось чуть больше месяца, и российские телеканалы уже снимают новогодние концерты, участие в одном из которых приняли супруги Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Мать двух сыновей появилась на съемках в платье, которое подчеркивает изгибы фигуры, а черный цвет эффектно смотрится с рыжими волосами. Бюстье со стразами переходит в полупрозрачную юбку в пол из черного тюля, а на бедрах знаменитости — трендовая бахрома.

На новогоднем шоу звездная пара выступила с совместным треком «Почему небо плачет», зрители смогут услышать его в новогоднюю ночь на одном из центральных телеканалов.

После родов прошел всего месяц, а многие поклонники обратили внимание на то, что артистка выглядит шикарно. Подписчики не прошли мимо нового поста Натальи и осыпали комплиментами и словами восхищения своего кумира.

«Какая чудесная и атмосферная фотография», — написала одна из фанаток звездной пары. «Какая красивая пара и замечательная семья! Дай Бог вам вечного счастья!» — пожелала вторая. «Они обожают друг друга! Это видно не вооруженным взглядом», — заметила третья.

Подольская недавно показала поклонникам, как выглядит ее сестра-двойняшка Юлиана. На фото они запечатлены в обнимку на мероприятии. На Подольской — блузка, юбка и сапоги темных тонов, а на ее сестре — кремового цвета свитер, коричневая юбка и бежевого цвета сапоги на каблуке. Фанаты осыпали комплиментами сестер, но указали на излишнюю худобу Подольской-младшей.