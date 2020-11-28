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Певица Подольская поразила фанатов фигурой спустя месяц после родов

Певица Подольская поразила фанатов фигурой спустя месяц после родов

Москва, 28 ноября. Популярная российская певица Наталья Подольская, месяц назад родившая второго сына, поразила поклонников шикарной фигурой в черном мини-платье. Новое фото со съемок новогодних концертов появилось в Instagram-аккаунте знаменитости.

«Кто-то у же нарядил дома елку? Где будете отмечать? Мы дома», — написала под снимком Наталья Подольская, уточнив, что для их детей праздник начнется за два часа до полуночи, а уже ровно в 00:00 пара вдвоем встретим Новый год.

До главного праздника года осталось чуть больше месяца, и российские телеканалы уже снимают новогодние концерты, участие в одном из которых приняли супруги Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Мать двух сыновей появилась на съемках в платье, которое подчеркивает изгибы фигуры, а черный цвет эффектно смотрится с рыжими волосами. Бюстье со стразами переходит в полупрозрачную юбку в пол из черного тюля, а на бедрах знаменитости — трендовая бахрома.

На новогоднем шоу звездная пара выступила с совместным треком «Почему небо плачет», зрители смогут услышать его в новогоднюю ночь на одном из центральных телеканалов.

После родов прошел всего месяц, а многие поклонники обратили внимание на то, что артистка выглядит шикарно. Подписчики не прошли мимо нового поста Натальи и осыпали комплиментами и словами восхищения своего кумира.

«Какая чудесная и атмосферная фотография», — написала одна из фанаток звездной пары.

«Какая красивая пара и замечательная семья! Дай Бог вам вечного счастья!» — пожелала вторая.

«Они обожают друг друга! Это видно не вооруженным взглядом», — заметила третья.

Подольская недавно показала поклонникам, как выглядит ее сестра-двойняшка Юлиана. На фото они запечатлены в обнимку на мероприятии. На Подольской — блузка, юбка и сапоги темных тонов, а на ее сестре — кремового цвета свитер, коричневая юбка и бежевого цвета сапоги на каблуке. Фанаты осыпали комплиментами сестер, но указали на излишнюю худобу Подольской-младшей.

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