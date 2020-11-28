Друг Марадоны заявил, что футболист умер в бедности

Рим, 28 ноября. Журналист Луис Вентура, который поддерживал дружеские отношения с футболистом Диего Марадоной, рассказал о его финансовых трудностях в конце жизни.

По словам Вентуры, к концу жизни спортсмена от его благосостояния ничего не осталось. Те деньги, которые Марадона заработал за время карьеры в ОАЭ и брестском «Динамо», были давно потрачены. Поэтому легендарный футболист в последние годы жил на скромную зарплату, которую ему выплачивал клуб «Химнасия».

«По сути, он умер в бедности. Почти все его состояние украли, а то, что осталось, Марадона отдал сам. Он никому не умел отказывать и давал деньги всем, кто просил», — приводит слова Вентуры местное издание La Gazzetta Dello Sport.

Напомним, за годы своей карьеры футболист Диего Марадона выступал за такие спортивные клубы, как «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Кроме того, в 1986 году он в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира.

О смерти Марадоны стало известно в среду, 25 ноября. Бывший капитан сборной Аргентины скончался в возрасте 60 лет. Месяц назад он был госпитализирован и перенес операцию на мозге, но в последнее время находился дома. После новостей о смерти спортсмена президент Аргентины Альберто Фернандес объявил общенациональный траур.

Легендарный футболист был похоронен на частном кладбище «Белья виста», где покоятся его родители. Могила Марадоны располагается в 35 километрах от столицы Аргентины.