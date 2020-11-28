Автовладельцам объяснили, как сэкономить на топливе в холодную погоду

Москва, 28 ноября. Эксперты специализированного издания «За рулем» дали несколько советов водителям по снижению расхода топлива автомобиля в зимний период.

Не стоит долго прогревать машину — достаточно того времени, когда водитель счищает с кузова налипший снег. Но снег нужно убирать тщательно, поскольку без него машина станет легче и сопротивление воздуха при езде снизится, сообщают авторы материала.

Колеса требуют особого внимания — на морозе в них падает давление. Из-за этого вращение колес затрудняется, качение требует большей энергии, топлива тратится больше. Поэтому нужно отслеживать давление в шинах, если на улице минусовая температура.

Многие водители используют автоодеяло, которое незаменимо при коротких остановках. Оно не дают двигателю остыть, поэтому не приходится заново его пригревать.

Можно также использовать в холодное время года моторное масло меньшей вязкости. Еще рекомендуется для уменьшения массы автомобиля убрать из машины все лишнее. И, конечно, снять багажник с крыши, если таковой имеется.

И самый главный совет: необходимо коренным образом пересмотреть манеру езды. Трогаться надо научиться как можно плавнее, не давая лишнего газа. Также и продолжать движение нужно стараться плавно — без резких ускорений и остановок.