Иммунолог объяснил, куда деваются антитела к коронавирусу со временем

Москва, 28 ноября. После того, как человек переболел COVID-19, в его организме появляются антитела. Через некоторое время они вновь исчезают, однако волноваться не стоит.

Ученым уже известно, что высокая концентрация антител в организме держится несколько месяцев после излечения, но со временем снижается. Однако, как отметил кандидат медицинских наук, член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов, это нормальное физиологическое явление человеческого организма.

Дело в том, что даже после снижения концентрации в крови содержатся следы антител и как только вирус вновь появляется в организме человека, то сразу начинается выработка новых антител, которые блокируют дальнейшее развитие заболевания.

«В организме существуют клетки памяти, которые помнят, как эти антитела вырабатывать, они мгновенно начинают вырабатываться, поэтому большого значения сам титр антител не имеет», — сказал Леонов в общении с радио Sputnik.

Он также отметил, что организму вовсе не обязательно постоянно иметь высокий титр против любой бактерии или вируса. Дело в том, что в крови тысячи антител от различных заболеваний, и при высокой концентрации они бы создавали значительную нагрузку на иммунитет.

Напомним, ранее биолог назвал причины, по которым не все люди могут заразиться коронавирусной инфекцией. Так, помимо антител, некоторых людей защищает от коронавируса невосприимчивость к нему. Однако причины этого пока до конца не изучены. Тем не менее существуют ряд случаев, когда врачи при работе в «красной зоне» при непосредственном контакте с инфицированными не заражались COVID-19.