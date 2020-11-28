Доктор-иммунолог рассказал, как избавиться от последствий COVID-19

Москва, 28 ноября. Переболевшие COVID-19 могут столкнуться с неприятными последствиями для здоровья. Как от них избавиться РИА Новости рассказал иммунолог Владислав Жемчугов.

Врач посоветовал россиянам воспользоваться дыхательной гимнастикой йогов. Для каждого пациента при этом нужно разрабатывать индивидуальную программу в зависимости от проблем со здоровьем.

«У каждого человека (программу реабилитации после коронавируса) надо разрабатывать конкретно, зависит, как говорят, от его бэкграунда: чем он болел, в каком состоянии, какой возраст», — сообщил доктор Жемчугов.

Это может быть повреждение центральной нервной системы, скачки давления, нарушение гормонального статуса, а также нарушение дыхания.

«Пока я могу сказать всем, что универсальный способ — это йоговское дыхание, дыхательная гимнастика, которая адаптирована доктором Стрельниковой. Вот этим надо заниматься всем, кто перенес коронавирус», — подчеркнул Жемчугов.

Онколог ранее назвал главные различия между раком легких и COVID-19. При коронавирусной инфекции, по словам специалиста, респираторные симптомы исчезают уже через две недели. У онкобольных они со временем только усугубляются.