Представитель Бузовой опроверг слухи о ее свадьбе с Давой

Москва, 28 ноября. Представитель популярной российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой Антон Богославский прокомментировал информацию о свадьбе звезды.

Ранее о тайной церемонии написал ряд Telegram-каналов. Слухи возникли на фоне того, что блогер Давид Манукян, известный как Дава, и Бузова уже долгое время живут вместе. Однако, по слова Богославского, штампов в паспортах у пары нет.

«Пара просто живет вместе, но свадьбы у Ольги и Давы не было. То есть в паспортах штамп не стоит. Поэтому данные новости — это лишь плод чьей-то фантазии», — заявил помощник певицы в беседе с изданием Starhit.

Также он обратил внимание на то, что пара пока даже не определилась с датой бракосочетания. Однако, если церемония все-таки состоится, поклонники Давы и Ольги Бузовой обязательно узнают об этом первыми.

Напомним, в начале октября Манукян опубликовал весьма романтичный пост в своем Instagram, посвященный Ольге Бузовой. Подписчики решили, что исполнитель сделал своей спутнице предложение, однако сама Бузова не подтвердила эту версию.

Кроме того, фанаты звездной пары обратили внимание на то, что когда-то пара отмечала каждую годовщину, влюбленные не стеснялись своих чувств и часто дарили друг другу подарки. Но, судя по слухам, в последнее время отношения пары несколько испортились, а между Давой и Бузовой нередко вспыхивают скандалы и ссоры.