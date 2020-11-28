Семь пациентов с COVID-19 умерли в Новосибирской области

Новосибирск, 28 ноября. За минувшие сутки в Новосибирской области умерли семь пациентов, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщает оперштаб региона.

Согласно информации специалистов, за день в медучреждениях скончались шесть мужчин и одна женщина. Самому молодому пациенту было 49 лет, а самому пожилому — 84 года. На данный момент в регионе от коронавируса умерли 724 человека. Выздоровели 188 человек. Днем ранее COVID-19 выявили у 187 новосибирцев.

Ранее вирусолог назвал срок исчезновения антител к коронавирусу. По его словам, формирующийся после выздоровления человека иммунный ответ является недостаточно стабильным — уже через полгода гуморальные антитела исчезают. Об этом сообщает издание ForPost.ru.