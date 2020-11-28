Певица Кира Мазур жестко ответила на травлю из-за русского языка

Киев, 28 ноября. Украинская певица Кира Мазур жестко ответила своим соотечественникам, раскритиковавшим ее из-за поста в соцсети на русском языке.

Мазур подверглась травле после публикации поста на русском языке в Facebook. Певица написала, что имеет право петь на русском, чем вызвала гнев украинцев. Пользователи корили ее за отсутствие «проукраинских взглядов» и «московитский язык». Мазур пришлось удалить пост и опубликовать новый — теперь на украинском языке.

В тексте певица подчеркивает, что нужно мотивировать людей учить украинский язык, а не заставлять, а русский является частью истории страны.

«Русский язык — часть нашей истории, хотите вы этого или нет. Это не хорошо и не плохо — это просто факт! Половина Украины говорит по-русски. Так что мы будем делать с этой половинкой?! Мы сами отправим их в Россию?» — обратилась Мазур к подписчикам.

Девушка посетовала, что в «демократическом многонациональном и независимом государстве уже гнобят всех и вся», уничтожая друг друга.

Киевские власти взяли курс на тотальную украинизацию после государственного переворота в 2014 году. В стране принят ряд законов, призванных окончательно искоренить русский язык. В частности, речь идет о скандальных проектах «Об образовании» и «О декоммунизации».

Периодически в стране происходят стычки из-за употребления русского языка. Националисты реагируют на подобные случаи крайне агрессивно. В частности, в октябре националист напал на молодых людей в Киеве за то, что те исполняли российский гимн. Удары достались не только парню, но и девушкам.