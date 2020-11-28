Две новые услуги стали доступны в МФЦ Томской области

Томск, 28 ноября. В отделах МФЦ «Мои документы» Томской области стали доступны две новые услуги по оформлению социальных выплат. Об этом сообщает областной департамент социальной защиты населения.

Речь идет об оформлении единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет.

Важно отметить, что данные пособия органы соцзащиты выплачивают только тем, кто включен в систему обязательного социального страхования (официально не трудоустроен). Остальным гражданам пособия обязан выплачивать работодатель.

«Подать документы на оформление единовременного пособия необходимо не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. На ежемесячную выплату по уходу за ребенком — не позднее шести месяцев со дня достижения ребенком возраста полутора лет», — подчеркнули в департаменте соцзащиты.

Отмечается, что новые услуги предоставляются в рамках соглашения между МФЦ и областным департаментом социальной защиты населения.

Прием в отделах МФЦ ведется только по предварительной записи. Записаться можно по телефонам (3822) 602-999, 602-955 или на сайте. Посетителям необходимо быть в медицинских масках, перчатках и соблюдать социальную дистанцию. Ежедневно с 14 до 15 часов проводится санитарная обработка зала, прием посетителей в это время не осуществляется.