Стало известно, как отличить COVID-19 от рака легких

Лондон, 28 ноября. Председатель британской ассоциации по борьбе с раком легких Роберт Ринтул назвал признаки, отличающие это заболевание от симптомов COVID-19.

Ринтул сообщил, что при раке легких появляется путаница из-за симптомов, схожих с COVID-19. Среди основных различий рака легких и коронавирусной инфекции специалист выделил сухой кашель с одышкой, лихорадку, боль в мышцах, потерю обоняния и вкуса, характерные для COVID-19. Но если обнаружен беспричинный кашель в течение трех или более недель, то это может свидетельствовать о раке легких.

«Если у вас наблюдается необъяснимый постоянный кашель в течение трех или более недель, возможно, вы потеряли часть веса, чувствуете усталость, кашляете кровью или получаете повторные заражения органов грудной клетки – это может быть рак легких», — сообщил доктор.

По словам Ринтула, коронавирусная инфекция проявляется внезапно. А более характерные для нее особенности — это потеря обоняния и вкуса, боль в мышцах, лихорадка и симптомы гриппа, наблюдающиеся на протяжении одной или двух недель, передает The Sun.