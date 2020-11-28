МВФ оставил Украину без срочной финансовой помощи

Киев, 28 ноября. Международный валютный фонд (МВФ) оставил без экстренной финансовой помощи Украину. Правительству страны рекомендовали работать по действующей программе.

Об этом во время интервью на телеканале «1+1» заявил глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко.

«Уважаемая Украина, у вас есть программа, поэтому, пожалуйста, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас вопрос emergency finаnce», — процитировал чиновник слова из письма, полученного от МВФ.

Таким образом в фонде правительству Украины дали понять, что Киеву необходимо работать по установленной программе поддержки страны, одобренной в июне этого года. Согласно ей, первый транш размером в 2,1 млрд долларов страна уже получила. Следующий транш будет разделен на четыре приема и передан в середине следующего года. Тем не менее, по мнению властей, государство сейчас нуждается в срочной финансовой поддержке.

Дефицит бюджета Украины следующего года составит огромную сумму, спровоцировав падение страны в финансовую пропасть, уверен украинский политолог Андрей Кучер. Киеву придется оформлять новые кредиты, которые он впоследствии будет не способен вернуть.

По прогнозу, в 2021 году дефицит составит 300 миллиардов гривен (около 820 миллиардов рублей). Кроме того, украинских политиков беспокоит борьба за власть на фоне предстоящих местных выборов. Так, ранее депутат Верховной рады Александр Качура призвал бывшего президента Украины Петра Порошенко «сделать себе харакири».